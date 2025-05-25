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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti! Dolmabahçe'de kritik görüşme! İşte masadaki konular

CANLI TAKİP | Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti. İkili görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 12:01 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 20:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Dolmabahçe'deki ofisinde kabul etti.

    Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

    Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. (AA)

    İŞTE MASADAKİ KONULAR

    Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

    Türkiye-Pakistan zirvesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif (AA)

    Başkan Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma, başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu, İstanbul - Tahran - İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

    Başkan Erdoğan, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

    Görüşmede Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu eşlik etti.

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    2. BARIŞ MASASI MI KURULACAK?
    Öte yandan söz konusu görüşmede Hindistan-Pakistan savaşı da konuşulacak konular arasında.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. (AA)

    Başkan Erdoğan, 17 Mayıs 2025 tarihinde Arnavutluk ziyareti dönüşü iki ülke arasındaki çatışmada Türkiye'nin arabulucu olabileceğinin sinyallerini vermişti.

    Erdoğan, gazetecilerin Pakistan-Hindistan savaşı hakkındaki sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:

    Bu konuyla ilgili de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nitekim bu son gelişmelerde biz Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile her türlü görüşmeleri yaptık. Ne yapabiliriz? Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları kendileriyle konuşarak planladık. Ona göre adımlarımızı attık. Hamdolsun belli bir yere de iş geldi. Sonunda barıştılar. Sükûnet ortamı neyse ki sağlandı. Gerilimin yeniden tırmanmaması için meselelerin itidalli bir şekilde ele alınması tarafları çözüme yaklaştırabilir. Türkiye olarak uluslararası kuruluşların da dahil olduğu, insan haklarını temel alan bir yaklaşımla sorunun çözüme kavuşmasını arzu ediyoruz. Taraflardan talep gelmesi halinde biz tabii ki üzerimize düşeni yaparız. Biz barış istiyoruz, iki komşu arasında gerilim olmasın istiyoruz.

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