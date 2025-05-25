Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın evinden çıktı! Kasanın içinde ne var? Meridyen otelde İmamoğlu’nu karşılayan isim hakkında şok iddia

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluktan tutuklanmasıyla başlayan İBB operasyonları devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluktan tutuklanmasıyla başlayan İBB operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 4. Operasyonda İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın ve Meridyen Otel'de İmamoğlu'nu karşılayan Seza Büyükçulha gözaltına alındı.
SIR KASASI ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan araştırmalar sonucu İmamoğlu'nun gözaltındaki koruma müdürü Mustafa Akın'ın memleketi Giresun'da bulunan yayla evinde bir kasası olduğu ortaya çıktı.
KASANIN İÇİNDE NE VAR?
Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ele geçirilen kasa, açılmak üzere İstanbul'a gönderildi.
İNŞAAT ŞİRKETLERİ DE RADARA GİRDİ
Ayrıca, son dalga operasyonda inşaat şirketleri de radara girdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Yapı Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu ile şirket mühendisi Mustafa Erkan Saatçi de gözaltı listesinde yer aldı. İş adamı Murat Kapki'ye yakın isimler de göz altına alındı. Kapki'nin çalışanı Güngör Gürman gözaltında.
İMAMOĞLU'NU OTELDE KARŞILAYAN RESTORAN SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu'nu Meridyen Otel'de kapıda karşılayan Seza Büyükçulha oldu. Trabzon'da bir restoranın sahibi olan Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve aynı zamanda gizli kasası olduğu iddia edildi.
"BU BAŞKANIN TELEFONU NE YAPACAĞIZ?"
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun ikinci telefonu İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in evinden çıkmıştı. Özgüner ifadesinde telefonun kendisine 19 Mart sabahı verildiğini söylemişti. Özgüner, "Özel Kalem çalışanı Burcu Hanım odama gelerek yanında Melih Geçek'te bulunur vaziyetteyken 'Bu başkanın telefonu bunu ne yapacağız' demesi üzerine Melih Geçek, 'Ben bilmiyorum' demek suretiyle odadan ayrıldı. Odada tek kalmam nedeniyle Burcu Hanım telefonu bana bırakarak çıktı. Olayın şoku ve ne yapacağımı bilememem dolaylısıyla bende bu telefonu arama neticesinde ele geçirilen yere sakladım. Bildiğim kadarı ile bu telefonu Burcu Hanıma, Özel Kalem Müdürü olan Kadriye Kasapoğlu tarafından verilmiştir" demişti.
SABİT HAT İDDİASI
Özgüner'in bu ifadesinin sorulduğu Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ise söz konusu telefonun sabit hat olduğunu iddia etti.
Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:
"İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasını kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bahse konu telefon numarasının çok sayıda kişi tarafından bilinmesi ve bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi, hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle, yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarasını yönlendirme yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirdik"
"TELEFONU İBB BAŞKANIMIZIN KULLANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"
Kasapoğlu ifadesinin devamında, "Bu kadar anonim bir cihaz ve hattın yapılacak teknik incelemede yönlendirilmiş olduğu ve hattın kapatılmış olduğu tarihler ve tüm verilerde tespit edilebilir. Ben bahse konu telefonu İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum. Şu anda SIM kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yoktur. Bahse konu telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığından şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum, dolayısıyla şifresi hakkında fikrim yoktur. Bahse konu ifadede 'Burcu Hanım' olarak adlandırılan şahsın İBB'nin resmi çalışanı Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasından sorumlu çalışma arkadaşım Burcu Ciner Şimşek olduğunu düşünüyorum. İBB'de genellikle kullanım süresi dolan teknolojik cihazların ilgili birim olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama vardır. Çalışma arkadaşlarım da bu refleksle telefonu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teslim etmiş olabilirler, ancak benim bu telefonu ifadede iddia edilen 19 Mart günü, hakkında herhangi bir talimatım olmamıştır. İlgili kurumun telefon hakkında nasıl bir işlem gerçekleştirdiğini bilmiyorum, zaten benim görev alanımda değil. Bahse konu telefonun İBB'ye ait demirbaş bir telefon olup olmadığını bilmiyorum, kaldı ki bu konuyla ilgili kontrolleri yapması gereken kişi ben değilim" şeklinde konuştu.