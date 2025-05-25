22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı

"KAMERALARIN NEDEN KAPATILDIĞINI BİLMİYORUM" Akın'ın ifadesinde "Bu tarihlerde kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum ancak İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir, zaten daha önceki soruda izah ettiğim üzere toplantılara katılan kişiler ile ilgili hiçbir bilgiye vakıf değilim kameraların kapatılmamış olması da görevin eksik yapıldığını gösterir." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (A Haber)

"BAŞKANIN MAHREMİYETİNİ KORUMAYA ÇALIŞTIK"

Akın'ın ifadesinin devamı şu şekilde: "Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otelinde ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın Başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin ilgisi ve alakası olmayan basın yayın kuruluşlarına servis edilmesinden dolayı bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında sadece toplantı salonunun girişindeki kameranın kapatılmasının kararını ekip olarak aldık ve bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim ağının ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık."