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22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı

Ortaya çıkan yeni görüntüler eski soruları tazeledi... Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otelde yaptığı 22 toplantının yalnızca üçünde güvenlik kameralarının bantlanarak kapatıldığı ortaya çıktı. "O toplantılarda ne konuşuldu?" sorusu akıllarda soru işareti olarak kalırken söz konusu oteldeki toplantılardan yeni görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında kamuoyu ile paylaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 23:14 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 23:24
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı

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İBB'deki 'eko'sistem başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ortaya çıktı. Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve ekibinin bavulla otele gidip güvenlik kamerası bantlayarak yaptığı gizli toplantının görüntüleri hafızalarda yerini korurken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (Takvim.com.tr arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (Takvim.com.tr arşiv)

İLK KEZ A HABER'DE

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarına ilişkin yeni görüntüler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem Programı'nda kamuoyu ile paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (A Haber)Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (A Haber)

Ekrem İmamoğlu'nun otelde gerçekleşen 22 toplantının yalnızca 3'ünde kameraların bantlanması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (A Haber)Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (A Haber)

Aynı zamanda operasyonlarda gözaltına alınan Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi A Haber'de yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (Takvim.com.tr arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (Takvim.com.tr arşiv)

"KAMERALARIN NEDEN KAPATILDIĞINI BİLMİYORUM"
Akın'ın ifadesinde "Bu tarihlerde kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum ancak İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir, zaten daha önceki soruda izah ettiğim üzere toplantılara katılan kişiler ile ilgili hiçbir bilgiye vakıf değilim kameraların kapatılmamış olması da görevin eksik yapıldığını gösterir." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (A Haber)Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı. (A Haber)

"BAŞKANIN MAHREMİYETİNİ KORUMAYA ÇALIŞTIK"
Akın'ın ifadesinin devamı şu şekilde: "Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otelinde ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın Başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin ilgisi ve alakası olmayan basın yayın kuruluşlarına servis edilmesinden dolayı bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında sadece toplantı salonunun girişindeki kameranın kapatılmasının kararını ekip olarak aldık ve bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim ağının ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık."

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