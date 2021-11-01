Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

G20 Roma Zirvesi'ni başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, Roma'da iki gün boyunca "İnsanlar, Gezegen ve Refah" ana teması etrafında verimli toplantılar yaptıklarını, yıl boyunca yapılan çalışmaları gözden geçirdiklerini kaydetti.

"KÜRESEL ENFLASYONLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNE DEĞİNDİK"

Zirve kapsamında, küresel ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Sağlık boyutuyla mücadelede önemli mesafe aldığımız salgının olumsuz ekonomik etkileri halen devam ediyor. Özellikle emtia fiyatları ve borçluluk oranlarının ciddi oranda yükseldiğini görüyoruz. Küresel enflasyon baskısı da aynı şekilde giderek artıyor. Bu çerçevede ekonomilerimizin dayanıklılığını artırmak amacıyla ne gibi önlemler alabileceğimizi değerlendirdik. Küresel enflasyonla mücadelede iş birliğinin önemine değindik." dedi.

"TURKOVAC AŞIMIZI, İNSANLIĞIN DA İSTİFADESİNE SUNACAĞIMIZI İFADE ETTİK"

Ayrıca, koronavirüs salgınının küresel sağlık sistemine olan etkileri üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Erdoğan, aşı meselesinde süregiden adaletsizliğin ve ayrımcılığın önlenmesi gerektiğini, şu an klinik deneyleri yapılan TURKOVAC'ın, onaylanınca, insanlığın da istifadesine sunacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

G20 Zirvesinin ana başlıklarından birinin de "İklim ve Çevre" olduğunu hatırlatan Erdoğan, "İklim değişikliğiyle mücadelede üzerimize düşeni yaparak Paris Anlaşmasını onayladığımızın bizzat altını çizdim. Bu konuda öncü ve proaktif bir rol üstlenmeye hazır olduğumuzu muhataplarımızın dikkatine getirdim." diye konuştu.

Erdoğan, "Zirve vesilesiyle, ev sahibi İtalya Başbakanı Sayın Draghi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Von Der Leyen, Hollanda Başbakanı Sayın Rutte, önümüzdeki G20'nin ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Widodo, Amerikan Başkanı Sayın Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Michel, Almanya Şansölyesi Sayın Merkel ile bir araya geldik. Tabi aday Şansölye ile de görüştük, hatta ikisi beraber geldiler. Yine zirve sırasında farklı ülkelerden katılımcılarla görüşmelerimiz oldu. Ziyaretim boyunca gerçekleştirdiğimiz istişarelerin ve ortaya koyduğumuz görüşlerin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum." dedi.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK DAHA YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRME KARARI ALDIK"

ABD Genel Başkanı Joe Biden ile görüşmesini değerlendiren Erdoğan, "Sayın Biden ile samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. Toplantıda Mevlüt Bey, İbrahim Bey ve Hakan Bey benimle birlikteydiler. Kendisinin yanında da Dışişleri Bakanı ile güvenlik ve istihbarattan sorumlu isimler vardı. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam ettirdik. Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında iş birliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık." dedi.

Erdoğan, "Bunun için de arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Hemen Hazine ve Maliye Bakanlarımıza muhataplarıyla çok daha sık görüşmelerini söyledik. Böylece inşallah ekonomide ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefimize ulaşırız ve bu yolda yürürüz." ifadelerini kullandı.