Başkan Erdoğan ile Joe Biden görüşmesi dünya basınında!
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 zirvesinin en çok konuşulan görüşmesi Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirve oldu. Dünya basını Erdoğan Biden görüşmesine büyük yer verirken ortak başlıkları F-16 konusu oldu.
Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.
EL CEZİRE: F-16 TEDARİKİ GÜNDEMDE
Uluslararası medya kuruluşları, geniş yer ayırdıkları görüşmenin ayrıntılarını okurlarına aktardı. El Cezire, görüşmede ABD'den Türkiye'ye F-16 tedarikinin gündeme geldiğini yazdı.
"ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZELİM" MESAJI
Biden'ın Erdoğan'a F-16 savaş uçağı talebinin ABD'de bir süreçten geçmesi gerektiğini söylediği, ayrıca iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları etkin bir şekilde ele alma arzusunu dile getirdiği kaydedildi.
"İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKLER"
İki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirme konusundaki ortak taahhütlerini dile getirdiği ve bu amaçla ortak bir mekanizma kurma konusunda anlaştıkları belirtildi.
İkili ticaret hacminin artırılması, NATO ittifakı ve stratejik ortaklığın masadaki diğer konular olduğu bildirildi.