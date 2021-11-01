Başkan Erdoğan ile Joe Biden görüşmesi dünya basınında!

"İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKLER"

İki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirme konusundaki ortak taahhütlerini dile getirdiği ve bu amaçla ortak bir mekanizma kurma konusunda anlaştıkları belirtildi.