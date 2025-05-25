İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’deki tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler

İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde (Takvim.com.tr) TSK'DAKİ KRİPTO FETÖ'CÜLER VE İBB'DEKİ BÜYÜK YOLSUZLUK FETÖ'nün yeniden yapılanma peşinde koştuğu, TSK'da tespit edilen kripto FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bir dönemde İBB'de cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunun yapılması da atlanmaması gereken bir gerçek. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan, bizzat kendi ekip arkadaşlarının "etkin pişmanlıktan" yararlanıp itirafçı olmasıyla foyası ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu ise Silivri'de hatıralarını yazacağı yerde hükümet programı yazacak kadar şuurunu kaybetti.

Peki, cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük yolsuzluğuna imza atan biri, bu cesareti nereden alıyor? Hangi motivasyonla hareket ediyor? Ortada müspet suçlar ve itiraflar varken İmamoğlu kimlerin kendisini Silivri'den çıkaracağına inanıyor?



İMAMOĞLU'NUN KARANLIK VE GİRİFT İLİŞKİLERİ... VARAN 1 FETÖ... VARAN 2... SÜLEYMANCILAR



Bu sorunun yanıtı Ekrem İmamoğlu'nun karanlık ve girift ilişkilerinde saklı. İmamoğlu'nun Trabzon'dan KKTC'ye KKTC'den Beylikdüzü ve İBB'ye uzanan süreçte örülen kariyer basamakları ardında pek çok muamma barındırıyor.

Trabzon'a ilk FETÖ okulunu açan Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz 2016 öncesi FETÖ'nün ekran yüzlerinden biri olduğu biliniyor. FETÖ kanalında FETÖ kumpaslarına destek veren İmamoğlu, firari FETÖ'cülerle de görüştü. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile iş tuttu.





İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi tüm elektronik sistemleri kör edilen bir yat kiralayıp Beylikdüzü'nden denize açıldığı ve hain kalkışmayı burada takip ettiği konuşuluyor. Sıvacılıktan milyarderliği terfi eden Adem Soytekin'in de o gece İmamoğlu ile beraber olduğu öne sürülüyor.



İddia, İmamoğlu'nu yakından tanıyan, meslektaşı olan bir müteahhitten geldi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de konuyu köşesine taşıdı.