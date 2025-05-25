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İmamoğlu kripto FETÖ'cülere mi güveniyor? İBB'deki tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK'daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler

FETÖ milli iradeye pusu kurmaktan vazgeçmiyor. TSK'da tespit edilen kripto FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu saptanırken; Pensilvanya'daki şeytani akıl yeniden yapılanma hayalleri kuruyor. Böyle bir zamanda İBB'de Ekrem İmamoğlu eliyle cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuna imza atıldı. Müspet suçlar ve itiraflar varken İmamoğlu Silivri'de hatıralarını yazacağı yerde hükümet programı yazacak kadar kontrolü kaybetti. Peki, vurgun "Eko"sistemi kuran bir müteahhit kimden cesaret alıyor? Neye güveniyor? İmamoğlu'nun FETÖ'den Süleymancılara uzanan girift ilişkileri bu sorulara yanıt niteliğinde. Öte yandan yolsuzluk operasyonu öncesi İmamoğlu'na bilgi uçuran İBB köstebeklerinin de kripto FETÖ'cüler olduğu iddiaları da henüz yalanlanmadı.

Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 15:18
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’deki tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler

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İblis Fetullah Gülen'in gebermesi sonrası iktidar kavgasına tutuşan FETÖ'cülerin yeniden yapılanma peşinde olduğu konuşuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi.

İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 56 zanlı yakalandı (AA)İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 56 zanlı yakalandı (AA)


BAŞSAVCILIKTAN ÇOK KRİTİK UYARI! TSK'DAKİ KRİPTO FETÖ'CÜLER 15 TEMMUZ'DAN DAHA FAZLA

Peki, kim bu TSK'daki kripto FETÖ'cüler? Bu soru kamuoyu tarafından sorgulanırken İstanbul merkezli 36 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) halen deşifre edilemeyen örgüt mensuplarının, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, Başsavcılık ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen ortak çalışma sonucunda kurulan, Türkiye genelindeki diğer 80 il adli birimlerinin kullanımına açılan sabit hat veri havuzundan faydalanılmak suretiyle ülke genelinde darbe girişiminden bugüne kadar darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen diğer asker şüpheliler için 1915 operasyon gerçekleştirildiği, 28 bin 194 zanlının tespit edildiği, bunlardan 25 bin 801'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

TSK içindeki kripto FETÖ'cülere yönelik çalışma hız kazandı (AA)TSK içindeki kripto FETÖ'cülere yönelik çalışma hız kazandı (AA)



SABİT VERİ HAVUZU GÜNCELLENDİ... TSK İÇİNDEKİ KRİPTOLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Bilindiği üzere 15 Temmuz'dan sonra FETÖ mahrem imam yapılanması içerisinde yer alan örgüt yöneticilerinin, kendilerine bağlı TSK personeli ile kamuya açık olan ankesör/kontörlü telefonlar üzerinde irtibata geçtikleri ortaya çıkmıştı. Bu tespit üzerine başta İstanbul ve Ankara'da bu amaçla kullanılan çok sayıda sabit/kontörlü hat belirlendi. Bu hatların, 2010-2018 yılları arasındaki HTS kayıtlarını alınarak bir veri havuzu oluşturuldu. Oluşturulan veri havuzundan hareketle FETÖ'nün mahrem imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen, şüpheli askerler hakkında soruşturmalar başlatıldı.

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in aktardığına göre "sabit veri havuzunun" güncellendiği ve TSK içindeki kriptolara yönelik çalışmaların hız kazandığı ifade edildi.

FETÖ MİLLİ İRADEYE VE DEMOKRASİYE PUSU KURMAKTAN VAZGEÇMİYOR

Böylelikle FETÖ'nün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Haşhaşi yapının devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmediği görüldü.

FETÖ'yle mücadelede yaşanacak herhangi bir zafiyetin ülkemize çok ağır bedelleri olacağı, tarihin ibret alınmazsa tekerrür edeceği gerçeği bir kez daha anlaşıldı.

İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde (Takvim.com.tr)İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde (Takvim.com.tr)


TSK'DAKİ KRİPTO FETÖ'CÜLER VE İBB'DEKİ BÜYÜK YOLSUZLUK

FETÖ'nün yeniden yapılanma peşinde koştuğu, TSK'da tespit edilen kripto FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bir dönemde İBB'de cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunun yapılması da atlanmaması gereken bir gerçek.

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan, bizzat kendi ekip arkadaşlarının "etkin pişmanlıktan" yararlanıp itirafçı olmasıyla foyası ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu ise Silivri'de hatıralarını yazacağı yerde hükümet programı yazacak kadar şuurunu kaybetti.

Peki, cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki en büyük yolsuzluğuna imza atan biri, bu cesareti nereden alıyor? Hangi motivasyonla hareket ediyor? Ortada müspet suçlar ve itiraflar varken İmamoğlu kimlerin kendisini Silivri'den çıkaracağına inanıyor?

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İMAMOĞLU'NUN KARANLIK VE GİRİFT İLİŞKİLERİ... VARAN 1 FETÖ... VARAN 2... SÜLEYMANCILAR

Bu sorunun yanıtı Ekrem İmamoğlu'nun karanlık ve girift ilişkilerinde saklı. İmamoğlu'nun Trabzon'dan KKTC'ye KKTC'den Beylikdüzü ve İBB'ye uzanan süreçte örülen kariyer basamakları ardında pek çok muamma barındırıyor.

Trabzon'a ilk FETÖ okulunu açan Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz 2016 öncesi FETÖ'nün ekran yüzlerinden biri olduğu biliniyor. FETÖ kanalında FETÖ kumpaslarına destek veren İmamoğlu, firari FETÖ'cülerle de görüştü. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile iş tuttu.

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İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi tüm elektronik sistemleri kör edilen bir yat kiralayıp Beylikdüzü'nden denize açıldığı ve hain kalkışmayı burada takip ettiği konuşuluyor. Sıvacılıktan milyarderliği terfi eden Adem Soytekin'in de o gece İmamoğlu ile beraber olduğu öne sürülüyor.

İddia, İmamoğlu'nu yakından tanıyan, meslektaşı olan bir müteahhitten geldi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de konuyu köşesine taşıdı.

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SÜLEYMANCILAR MESELESİ...

İmamoğlu'nun Süleymancılarla içli dışlı olduğu da biliniyor.

CHP medyası "Süleymancılara yönelik operasyon, doğrudan Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyondur" diyerek İmamoğlu'nun Süleymancı bağlarını irdeliyor, FETÖ baronları da Süleymancılar üzerinden İmamoğlu'na sahip çıkıyor.


İMAMOĞLU KRİPTO FETÖ'CÜLERDEN Mİ CESARET ALIYOR?

Peki, İBB'de cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunu yapıp, Silivri'de hükümet kurma hayallerine kapılan Ekrem İmamoğlu cesareti FETÖ'den mi alıyor?

Yolsuzluk operasyonu öncesi İmamoğlu'na bilgi uçuran İBB köstebeklerinin de kripto FETÖ'cüler olduğu değerlendiriliyor.

Bu soruyla beraber, İBB'deki yolsuzluk operasyonunda ahtapotun kollarının nereye uzandığı, hangi kirli temasların kurulduğu da merak ediliyor.

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