Erdoğan - Biden görüşmesi Yunanistan ve dostlarında panik yarattı! F-35 krizinin başrolü Mike Pompeo: Türkiye’ye F-16 satılmasın!

"BİZİM BÜTÜN DERDİMİZ TÜRKİYE OLARAK BİZ GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Başkan Erdoğan G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale uçak ve firkateynler alması ile ilgili Erdoğan, "Biden'a da, Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de "Onların parası var" dedi. Dedim ki "Bak seni aldatıyorlar.