Erdoğan - Biden görüşmesi Yunanistan ve dostlarında panik yarattı! F-35 krizinin başrolü Mike Pompeo: Türkiye'ye F-16 satılmasın!
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 zirvesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi damga vurdu. 1 saat 10 dakika süren görüşmede F-35'ten F-16'ya kadar birçok konu ele alındı. Kritik zirve en başta Doğu Akdeniz'de sürekli tahriklerde bulunan Yunanistan'ı ve Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasında başrol oynayan ABD'li Mike Pompeo'yu rahatsız etti. Yunan devlet kanalı ERT'nin Washington muhabiri Lena Argyri'ye konuşan Pompeo, Türkiye'ye F-16 temin edilmesi halinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'nı (CAATSA) ihlal edeceğini ileri sürdü.
ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminin dışişleri bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasında başrol oynadı ve Doğu Akdeniz krizinde açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tuttu.
Geçen yıl Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte Girit Adası'na demirleyen Amerikan uçak gemisini ziyaret eden Pompeo, bu hafta sonu verdiği röportajda ABD'nin Türkiye'ye muhtemel F-16 satışını değerlendirdi.
Yunan devlet kanalı ERT'nin Washington muhabiri Lena Argyri'ye konuşan Pompeo, Türkiye'ye F-16 temin edilmesi halinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'nı (CAATSA) ihlal edeceğini ileri sürdü.
Joe Biden yönetimine uyarılarda bulunan Pompeo, "CAATSA'yı ihlal edecek hiçbir eylem hükümetimiz tarafından tartışılmamalı. Umuyorum ki yönetimimiz ABD kanunlarına uygun hareket eder" ifadesini kullandı.
"BİZİM BÜTÜN DERDİMİZ TÜRKİYE OLARAK BİZ GÜÇLÜ OLACAĞIZ"
Başkan Erdoğan G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale uçak ve firkateynler alması ile ilgili Erdoğan, "Biden'a da, Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de "Onların parası var" dedi. Dedim ki "Bak seni aldatıyorlar.