Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın vücut dili ne anlatıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Joe Biden ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. İki liderin gerçekleştirdiği 1 saat 5 dakika süren görüşmeye uluslararası yayın organları geniş yer verdi ve ayrıntılarını okurları ile paylaştı. Kritik zirve sonrası liderlerden olumlu mesajlar verildi. Peki Başkan Erdoğan ve Biden'ın görüşme sırasındaki vücut dili ne anlatıyordu? Beden Dili Uzmanı Yeliz Ceyran detayları anlattı.

"ERDOĞAN KENDİNDEN EMİN"

Beden Dili uzmanı Yeliz Ceyran A Haber ekranlarında şu değerlendirmelerde bulundu:

Başkan Erdoğan'ın bu tarz zirvelerde beden dilini oldukça profesyonel, vermek istediği mesajları neyse ona göre, kararlı kullandığını kendinden emin bir duruş sergilediğini ifade etti.