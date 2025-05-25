7. Etnospor Kültür Festivali’nin son günü! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan takvim.com.tr’ye özel açıklama: Bizim zamanımızda yoktu

Takvim Foto Arşiv Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti: Aynı zamanda gastronomi kültürü de var Türk kültüründe. Bizim atalarımızın sporlarını burada öğreniyorlar, yapıyorlar. Diş hekimi arkadaşımız vardı, şimdi inanılmaz bir efor sarf ediyor. Bakıyorsun ki gerçekten at da duygusal bir hayvan. Aynı zamanda bizim atalarımızın, bizim kendi kültürümüzün sporlarını yapıyorlar. Çok memnunuz, gururluyuz burada olmaktan. Gençlere de başarılar dilemeye devam ediyoruz. Spor yapsınlar, sağlıklı beslensinler, bedenlerine baksınlar diye öneride bulunuyoruz. Çok güzel bir yer, çok güzel bir hazırlık olmuş. Tebrik ediyorum yeniden arkadaşları. Öte yandan festivale Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar, etkinliğin gelenekleri yaşattığını ifade etti. 7.⁠ ⁠Etnospor Kültür Festivali'ne gelen farklı ülkelerden birçok katılımcı, etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

Takvim Foto Arşiv "BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ" Etkinliğe eşi Ümit Koyciyeva ile katılan Aygül Koyciyeva, Etnospor Kültür Festivali'ne ilk defa katıldığını ve etkinliği "çok farklı ve güzel bulduğunu" belirterek, Türk dünyasının farklı kültürlerini festivalde bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Koyciyeva, festivalde emeği geçen herkese teşekkür ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da ilk kez festivalde gördüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Kırgızistan kökenli olan ancak Van'ın Erciş ilçesinde doğup büyüyen Ümit Koyciyeva ise "Bu tür kültürel bir zenginlik herkes açısından çok iyi. Orta Asya'yı ve kültür mirasımızı tanıtarak, çocuklarımızın geleceği açısından güzel bir anı bırakıyor" diyerek festivalin eğitici olduğunu vurguladı.

Takvim Foto Arşiv ⁠"ATA SPORLARINI DÜNYAYA TANITIYOR" Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı Aynur Seyidova, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de eğitim için bulunduğunu ve halen doktora eğitimine devam ettiğini söyledi. Seyidova, Etnospor Kültür Festivali'ne her yıl beğenerek katıldığını ifade ederek "Çünkü, unutulanı hatırlatan, kaybolanı canlandıran bir etkinlik" dedi. Etnospor Kültür Festivali'nin Türk kültürüne ait ata sporlarını dünyaya tanıttığına işaret eden Seyidova, "Bizim hafızamızın arka planına attığımız sporlarımızı tekrar yaşamamıza vesile olan bir etkinlik." diye konuştu. Seyidova, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki yakın "kardeşlik ilişkisinden" memnuniyet duyduğunu ve "iki devlet tek millet" anlayışını Türkiye'de gördüğünü sözlerine ekledi.

Takvim Foto Arşiv "FESTİVAL ÇOK GÜZEL TAM BİZE GÖRE!" Türkiye'de yaşayan Kazak kökenlilerden oluşan öğrenci platformu Kazak Kızları Gençlik Kollarının ekibi olarak gelen katılımcılardan Neslinur Kılıç, "Festival çok güzel tam bize göre. Bu yüzden bütün festival alanını gezdik" dedi. Gruptan Ebrar Özden, "Biz ataları yaklaşık 70 yıl önce gelmiş Altay Kazakları'nın son nesli olarak onların geleneklerini göreneklerini devam ettirebilmek için Kazak Kızları Gençlik Kolları olarak buraya geldik" ifadesini kullandı. Katılımcılar, at biniciliği etkinliğini merak ettiklerini, bunun yanı sıra Er Turan konserini çok beğendiklerini ve milli dansları olan Kara Corga oynama imkanı bulduklarını anlattı. Festivale geleneksel Nogay Türklerine aile kıyafetlerle katılan Feride Çağdar da etkinliğin, geleneksel Türk kültürünün yaşatılması açısından faydalı bulduğunu ve devamının olmasını beklediğini kaydetti. Çağdar, Nogay Türklerinin Kırım, Dağıstan ve Türkiye başta olmak üzere birçok farklı ülkede yaşadığını ifade ederek, Nogay kökenlerine sahip olmakla birlikte Ankara'da doğup büyüdüğünü dile getirdi.

Takvim Foto Arşiv "FARKLI KÜLTÜRLERE DAİR BİRÇOK ŞEY ÖĞRENDİM" Kamerunlu Hassan Dairou da 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini ve Türk kültürünü tanımak amacıyla 7. Etnospor Kültür Festivali'ne katıldığını belirterek, "Bugün benim için çok özel bir gün. Çok güzel bir festival. Farklı kültürlere dair birçok şey öğrendim. Öğretmenim bu festivale gelmemi söyledi ve birçok ülkeye ait kültürü öğrenebildim." diye konuştu. Festivalde Afrika kültürünün de yer almasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Dairou, gelecek yıl da Etnospor Kültür Festivali'ne katılmak istediğini vurguladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN