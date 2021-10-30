ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan'a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ayak oyunlarını sürdüren Batı medyası, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press ile (AP), İngiltere merkezli Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarla Başkan Erdoğan üzerinden olumsuz bir algı oluşturmak istedi. Sinsi kara propaganda, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarla çöktü. Haberin detayları...
30.10.2021 14:37
- Son Güncelleme: 30.10.2021 14:49
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
BIDEN HÜRMET GÖSTERDİ
Başkan Erdoğan'a karşı hürmet gösteren ve asker selamıyla karşılayan ABD Başkanı Biden'ın vücut dili dikkatlerden kaçmadı.
TEK SİLAHLARI YALAN VE SAHTE ALGI
Buna rağmen ABD merkezli AP, kamuoyunun düşünce ve davranışlarını yanlış etkilemek amacıyla servis ettiği anlık çekilen ve olguyu yansıtmayan bir kare ile Başkan Erdoğan üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştı.
O anın videosunda Başkan Erdoğan maskesini çıkardıktan sonra kendine has mizacıyla eliyle yüzündeki maske izlerini silmeye çalıştığı görülüyor.