ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan’a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü

TEK SİLAHLARI YALAN VE SAHTE ALGI

Buna rağmen ABD merkezli AP, kamuoyunun düşünce ve davranışlarını yanlış etkilemek amacıyla servis ettiği anlık çekilen ve olguyu yansıtmayan bir kare ile Başkan Erdoğan üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştı.

O anın videosunda Başkan Erdoğan maskesini çıkardıktan sonra kendine has mizacıyla eliyle yüzündeki maske izlerini silmeye çalıştığı görülüyor.