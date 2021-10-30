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ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan'a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ayak oyunlarını sürdüren Batı medyası, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press ile (AP), İngiltere merkezli Reuters'ın servis ettiği fotoğraflarla Başkan Erdoğan üzerinden olumsuz bir algı oluşturmak istedi. Sinsi kara propaganda, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarla çöktü. Haberin detayları...

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takvim.com.tr
30.10.2021 14:37 - Son Güncelleme: 30.10.2021 14:49
ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan’a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarına başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan’a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü

Burada dünya liderleriyle ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan’a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü

DÜNYA LİDERLERİ İLE SAMİMİ SOHBET

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,İtalya Başbakanı Mario Draghi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan’a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü

BIDEN HÜRMET GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan'a karşı hürmet gösteren ve asker selamıyla karşılayan ABD Başkanı Biden'ın vücut dili dikkatlerden kaçmadı.

ABD merkezli AP ile İngiltere merkezli Reuters haber ajansının Başkan Erdoğan’a karşı yaptığı algı operasyonu çöktü

TEK SİLAHLARI YALAN VE SAHTE ALGI

Buna rağmen ABD merkezli AP, kamuoyunun düşünce ve davranışlarını yanlış etkilemek amacıyla servis ettiği anlık çekilen ve olguyu yansıtmayan bir kare ile Başkan Erdoğan üzerinde olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştı.

O anın videosunda Başkan Erdoğan maskesini çıkardıktan sonra kendine has mizacıyla eliyle yüzündeki maske izlerini silmeye çalıştığı görülüyor.

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