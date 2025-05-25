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Bir mesajla Ali Asaf için akın ettiler

Lösemi kanserini yendikten sonra en büyük dileği balon uçurmak olan Ali Asaf Demir için babası Samet Demir’in sosyal medyada başlattığı çağrı, Sancaktepe’de büyük bir dayanışmaya dönüştü. Baba Samet Demir, oğlunun sağlığına kavuşmasının ardından "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Çağrı üzerine bugün binlerce kişi Ali Asaf için buluştu.

Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 17:13
Bir mesajla Ali Asaf için akın ettiler

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Kanserle verdiği zorlu mücadeleyi kazanan 4 yaşındaki Ali Asaf'ın, "Balon uçurmak istiyorum" dileği milyonların yüreğine dokundu.

Babası Samet Demir'in sosyal medyadan "Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz" çağrısı derinden etkiledi.

Bir mesajla Ali Asaf için akın ettiler (DHA)Bir mesajla Ali Asaf için akın ettiler (DHA)

Çağrı üzerine binlerce insan İstanbul'un ilçesi Sancaktepe'de Ali Asaf için buluştu.

Binlerce insan kanseri yenen Ali Asaf için Sancatepe'de buluştu (DHA)Binlerce insan kanseri yenen Ali Asaf için Sancatepe'de buluştu (DHA)

''BİR KAÇ KİŞİ DİYE BEKLEMİŞTİM''

Baba Samet Demir, "Bu kadar kişi beklemiyorduk. Gelenlerden Allah razı olsun. Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayan herkese, belediye başkanımıza ve tüm yetkililere çok teşekkür ederim. İnşallah bu etkinlik diğer hastalara da umut olur. Bir kaç kişi gelir diye beklemiştim. Bu kadar yüksek katılım beklemiyordum. Halk bizi yalnız bırakmadı." dedi.

''ŞİMDİ İSE İYİLEŞTİ''

Oğlunun tedavi sürecinden bahseden Demir, "Yaklaşık 2 senelik tedavi süreci uygulandı. İlk önce kemoterapi ile başladı. Sonra döner bulununca nakil dönemine geçtik. Ardından hastalık tekrar nüksetti. Bu sefer kemoterapi ve ışın dönemine geçtik. Şimdi ise iyileşti." diye konuştu.

GÖKYÜZÜNE BALONLAR BIRAKILDI

Düzenlenen etkinlikte, kanseri yenen Ali Asaf'ın istediği gibi balonlar gökyüzüne doğru bırakıldı.

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