Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

Yarışmacı B şıkkını seçerek büyük bir risk aldı ve doğru cevabı verdi. Yarışmacı böylece 300.000 TL kazanarak bir sonraki soruyu açtırmaya hak kazandı.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...