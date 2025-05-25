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Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster'de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor'u 10-0 yenen Beşiktaş'ta kim kaç gol atmıştır?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster bugün yine Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Bugün ekrana gelen bölüme eski tekerlekli sandalye millî takım oyuncusu olan Önder Yurdagül isimli yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının karşısına, "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde "en farklı skorlu galibiyet"in elde edildiği, 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?" sorusu çıktı. İşte yarışmacının verdiği cevap ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 23:54 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 23:54
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Oktay Kaynarca'nın sunumuyla kaldığı yerden devam ediyor.

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği bugün yine birbirinden renkli yarışmacılarla izleyenleri ekrana kilitledi.

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

Bugün yarışmaya katılan 36 yaşında olan Önder Yurdagül, Antalya'da doğmuş ve Antalya'da yaşıyor.

Lisans mezunu olan ve eski tekerlekli sandalye millî takım oyuncusu olan Önder Bey, sportif eğitim uzmanı olarak çalışma hayatına devam ediyor.

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

Yarışmacının karşısına 300.000 TL değerinde Süper Lig sorusu çıktı. Yarışmacı hiçbir jokerini kullanmadan soruyu cevaplayarak büyük bir risk aldı. İşte yarışmacının karşısına çıkan Beşiktaşlıların görür görmez cevapladığı o soru:

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

Soru: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde "en farklı skorlu galibiyet"in elde edildiği, 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?

Şıklar:

A: Metin 1, Ali 1, Feyyaz 1
B: Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3
C: Metin 5, Ali 3, Feyyaz 1
D: Metin 0, Ali 0, Feyyaz O

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

Yarışmacı B şıkkını seçerek büyük bir risk aldı ve doğru cevabı verdi. Yarışmacı böylece 300.000 TL kazanarak bir sonraki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...

Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının karşısına çıkan diğer sorular...