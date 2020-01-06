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  • 07.01.2020 07:33
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 07:40

'nin hamlesi Arap dünyasında ses getirdi: Hafter'in hava güçlerini köreltecek

'nın 'ya gönderdiği ilk birlikler sahada göreve başladı. İlk önce Hafter'in havadaki üstünlüğüne darbe vurulacak. Libya Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar " bize radar, hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bunlarla herhangi bir uçağı vurabiliriz" dedi. Arap medyası da askerlerin Trablus'a radar/radyo frekans karıştırıcı cihazlar getirdiğini ve Hafter'in hava güçlerinin köreltileceğini yazdı.

Türkiye'nin son hamlesi ses getirdi: Hafter'i köreltecek

'de kabul edilen tezkerenin ardından 'ya ilk birlikler gitti. , birliklerin Libya'da olduğunu bizzat doğruladı. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) su da Türk birliklerinin sahada görevlerine başladığını duyurdu.

"UÇAKLARI VURABİLİRİZ"
Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türk ordusunun terörün karşısında durmak için Libya'ya geldiğini söyledi. Ammar, "Uzman kuvvetler geldi. Türk kuvvetlerinin gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Libyalı askerlerle birlikteler ve savaşıyorlar. Asker sayısı veremem. bize radar ve hava savunma sistemleri ve uzman gönderdi. Bu gelişmiş silahlarla gökyüzündeki herhangi bir uçağı vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ DE GİTTİ
ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakın basın yayın kuruluşlarında ise Türkiye'nin Trablus'a radar ve radyo frekans karıştırıcı cihazlar gönderdiğini, bu ekipmanlarla darbeci asker Hafter hava güçlerinin köreltileceğini yazdı. Ayrıca gece görüş cihazları ile mayın ve patlayıcı dedektörlerinin de gönderilen malzemeler arasında olduğu belirtildi.

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