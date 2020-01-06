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  • 06.01.2020 14:23
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 14:23

Darbeci Hafter, 30 askeri okul öğrencisinin öldüğü saldırıyı 'a yıktı!

’nın doğusunda bulunan darbeci Hafter, ülke iden ve dışından gelen tepkiler üzerine başkent Trablus’taki düzenlediği ve 30 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyı ’ın üzerinde yıkmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Hafter güçlerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Trablus'taki askeri okula düzenlenen hava saldırısının "terör örgütü DEAŞ'ın eylemi olduğunu" ileri sürdü.

Mismari, "DEAŞ, El Kaide ve Müslüman Kardeşler gibi terör örgütleri, ülkenin sınırlarını koruyacak profesyonel bir güvenlik gücüne tahammül edemez. Başkentteki askeri okula da bu nedenle saldırdılar." dedi.

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