Son dakika: Hafter'in Trablus'ta askeri okula düzenlediği saldırı anı kamerada 06.01.2020 13:44

Son dakika... Libya'da Hafter güçleri tarafından askeri okula düzenlenen ve 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.