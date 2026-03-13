Aral Şimşir’den Trabzonspor açıklaması

Danimarka ekiplerinden Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Aral Şimşir, Trabzonspor'un kendisine teklif yaptığını doğruladı. Aral Şimşir, "Ocak ayında Trabzonspor'dan teklif gelmişti. Tabii ki sıcak bakıyordum. Trabzonspor, Türkiye'de çok büyük bir kulüp. Midtjylland'ın satmayacağından emindim. Trabzonspor'un benimle ilgilenmesini motivasyon olarak gördüm. Tabii ki yaza nasıl olacak orasını bilemem" ifadelerini kullandı. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aral Şimşir için Trabzonspor devre arasında 10 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmış ancak kulübünü ikna edememişti