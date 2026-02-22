



ÖNCE İMRALI SONRA KANDİL... ORGANİZE "UMUT HAKKI" PAZARLIĞI



Öcalan'ın "Umut Hakkı" çıkışlarından sonra PKK/KCK elebaşı Duran Kalkan organize bir pazarlığa girişti.



Kalkan, "Türkiye bu tehlikelerden kendisini daha fazla koruyacaksa bu demokratikleşme sürecini geliştirmesi lazım. İşte barış ve demokratik toplum sürecinin ilerlemesi için ön açıcı olması lazım. Bunun da esası Önder Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması. Başka yolu yok. Bunu herkes ifade etti. Önder Apo da ifade etti" dedi.