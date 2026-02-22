Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar ve hukuki yol haritasının belirleneceği ikinci aşamaya geçildi. Meclis'te komisyon raporunun kabul edilmesiyle İmralı "statü" arayışına girdi.
PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, "Statüm Kürtlerin statüsüdür" iddiasında bulunup"Benim buradan çıkışım halkın çıkışıdır. Halkın çıkışı benim çıkışımdır" şeklinde şantajvari ifadeler sarf etti.
ÖNCE İMRALI SONRA KANDİL... ORGANİZE "UMUT HAKKI" PAZARLIĞI
Öcalan'ın "Umut Hakkı" çıkışlarından sonra PKK/KCK elebaşı Duran Kalkan organize bir pazarlığa girişti.
Kalkan, "Türkiye bu tehlikelerden kendisini daha fazla koruyacaksa bu demokratikleşme sürecini geliştirmesi lazım. İşte barış ve demokratik toplum sürecinin ilerlemesi için ön açıcı olması lazım. Bunun da esası Önder Apo'nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması. Başka yolu yok. Bunu herkes ifade etti. Önder Apo da ifade etti" dedi.
SÜRECİ ZEHİRLEYECEK TEHDİT: TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞMEZSE İRAN GİBİ OLUR
Öte yandan Kandil, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları üzerinden Terörsüz Türkiye sürecini zehirlemeye kalktı.
Elebaşı Duran Kalkan, "Türkiye demokratikleşmezse İran gibi olur" mesajı verdi.
Kalkan, "Türkiye'yi demokratikleştirmek Türkiye'nin yararınadır. İran demokratikleşme adımları atabilseydi bu durumlarla karşılaşmayacaktı. Başka yerler de öyle. Gerçekleri görelim"dedi.
DAĞDAN İNME PAZARLIĞI: EVİNE GİTMEK İÇİN YANIP TUTUŞAN İNSANLAR YOK
Eli silah tutan teröristleri dağdan indirmek için pazarlık yapmaya kalkan elebaşı, çalışmaları süren "eve dönüş" yasası ve "rehabilitasyon" çalışmalarını da hedef aldı.
Duran Kalkan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesi yönünde adımlar atılsın. Özgürlük yasaları çıkartılsın. Hukuki zemin oluşsun, hazırız. Ama hiçbir hukuki zemin oluşmadan gelin intihar edin demeye de hazır değiliz. Diyorlar topluma nasıl kazandıracağız? Hakaret bunlar tabii bizim için. Öyle ifade ettik, evine gitmek için yanıp tutuşan insanlar yok" şeklinde konuştu.