Kartal derbide duran toplardan gol arayacak

Süper Lig’de kaydettiği 45 golün 13’ünü duran toptan bulan Beşiktaş’ın kornerden ise 8 golü bulunuyor. Siyah-Beyazlılar duran toplardaki etkinliğini derbi de kullanıp Galatasaray’ı devirmeyi hedefliyor.

Giriş Tarihi :06 Mart 2026
Ligde cumartesi lider Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş duran toplardaki başarısına güveniyor... Süper Lig'de kaydettiği 45 golün 13'ünü duran toplardan atan Kartal'ın 8 korner golü bulunuyor. Beşiktaş en çok korner golü atan takımlardan biri konumunda. Teknik direktör Sergen Yalçın da akan oyunun dışında kornerler ve serbest vuruşlarda da Emmanuel Agbadou, Wilfred Ndidi ve Hyeon-gyu Oh gibi oyuncuların hava hakimiyetine güvenip bu anlardan skor üretmeye çalışacak. Ligde 58 golü bulunan Galatasaray ise duran toptan 9, kornerden ise 2 gol kaydetti. MURILLO ligdeki Göztepe maçının ardından kupadaki Rize maçında da klas bir gole imza atmıştı.

