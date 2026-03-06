100 MİLYAR TL YATIRIM THY , İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL'yi aşan 8 tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi. Başlatılan, bu yıl yatırım planlarında yer alan projeler arasında dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden biri olan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi, 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi öngörülen THY Ana İkram Binası ve yeni motor bakım merkezleri bulunuyor.



PETROLDEKİ ARTIŞIN MALİYETİ AYLIK70 MİLYON DOLAR

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve tüm Körfezi etkisi altına alan savaşı değerlendiren Bolat, bu krizin tüm ülkelerin hava yollarını etkileyeceğini kaydetti. Son yıllarda dünyada yaşanan jeopolitik riskler ve savaşlara rağmen THY'nin güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, şöyle konuştu: "Savaşın ilk gününden beri operasyonlarımızı titizlikle yürüttük. Suudi Arabistan ve Umman üzerinden tahliyeler yapıldı. Krizin bölge havayollarına etkisi daha büyük ama artan petrol fiyatları hepimizi etkiliyor. 60 dolarlardan 80'e kadar artan bir petrol fiyatı var. Hesaplarımıza göre bu ayda 70 milyon dolarlık ek maliyete sebep olur. Savaş ne kadar sürer bilmiyoruz ama uzamasının elbette bilet fiyatlarına bir yansıması olacak. THY, geçen yıl AB'nin ortalama enflasyonunun altında bir artışa gitti. Ama petrolden kaynaklanan artış küresel bir sorun. Umarız savaş kısa sürede biter."

Haber: Fikret Çengel