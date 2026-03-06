2025 yılında Türk Hava Yolları'nın (THY) toplam gelirleri yolcu operasyonlarının güçlü katkısıyla yıllık bazda yüzde 6.3 artarak 24.1 milyar dolara ulaştı. Yolcu gelirleri, uluslararası ve premium segment talebinin güçlü olmasının etkisiyle yüzde 7.4 arttı. 2025 yılı sonuçlarını değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Oldukça çetin ve öngörülemez bir faaliyet ortamına rağmen 2025 yılında kaydettiğimiz finansal başarı, hızla değişen ticari ve jeopolitik koşullara çeşitlendirilmiş gelir yapımız sayesinde uyum sağlama yeteneğimizi bir kez daha gösterdi. Uzun vadeli değer üretme hedefimiz doğrultusunda 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve tesis ettiğimiz stratejik iş birlikleri, küresel etki alanımızı daha da genişleterek ortaklığımızın 100. yıl vizyonuna emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlayan mihenk taşları oldu" dedi.
'ZAMANINDA KALKTIK'
Bolat, ortaklık iştirakleri ile birlikte toplam istihdamın 100 bini geçtiğini belirterek, "2 trilyon TL'yi aşan (47 milyar dolar) ulaşan toplam varlığımız ile hizmet ihracatımızı bu sene 19 milyar dolara yükselttik. Sadece hat sayısı, uçak sayısı ve operasyonel kârlılığı değil, kalitemizi de yükselttik.
Zamanında kalkış performansımızdaki iyileşme ve 'one team' projemiz neticesinde tet tavsiye skorumuz 18 puan arttı, bu rakamlarla AB ortalamasının 10 puan üzerine çıkarak yüzde 80 başarı oranını yakaladık. Yani her 100 uçaktan 80'i zamanında kalktı"şeklinde konuştu.
2025 4. çeyreğinde toplam gelirler 6.3 milyar dolar.
■ 2025 yılı esas faaliyet kârı 2.2 milyar dolar.
■ 2025 yılı FAVKÖK marjı % 23.7.
■ Konsolide varlıklar 46.6 milyar dolar.
■ Toplam istihdamı 101 bini aştı.
■ 2025'te toplam yatırım değeri 6 milyar dolar, 5 yılda 20 milyar dolar.
■ 2025'te 92 milyon yolcu taşıdı.
■ Dış uçuşlarda uçak başı gelir 4.500 dolar.
GURBETÇİLERE İNDİRİM MÜJDESİ
THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Türkiye'ye daha fazla turist getirmek için yeni bir indirim kampanyası başlattıklarını kaydetti. Avrupa'daki gurbetçilerin de yararlanacağı kampanyada 65 yaş üstü yolculara yüzde 15 indirim sağlanacağını söyleyen Bolat, yıl boyu devam edecek indirim ile turizmin 12 aya yayılmasını hedeflediklerini kaydetti. Bir diğer önemli kampanyanın büyük ailelere yönelik yapıldığını belirten Bolat, şöyle konuştu:"2 yolcuya ek olarak 3'üncü yolcuya yüzde 20, 4'üncü yolcuya yüzde 25 ve 5'inci yolcuya yüzde 30 indirim sağlayacağız. Yani 3 çocuklu bir aile neredeyse 4 yolcu fiyatına uçacak. Avrupa'dan gelecek tüm yolcular yararlanabilecek."
100 MİLYAR TL YATIRIM
THY,İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL'yi aşan 8 tesisin temel atma törenini gerçekleştirdi. Başlatılan, bu yıl yatırım planlarında yer alan projeler arasında dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden biri olan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi, 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi öngörülen THY Ana İkram Binası ve yeni motor bakım merkezleri bulunuyor.
BOLAT: 2036'DA BİN UÇAĞA ÇIKACAĞIZ
2006'da 100 uçaklı bir filo olan THY'nin 20 yılda filodaki uçak sayısı 500'ü aştı. Ahmet Bolat, bu yıl 79 uçağın daha THY'ye katılacağını belirterek, "2033 yılında 813 uçaklık filomuzla 50 milyar doların üzerinde gelir hedefliyoruz. 2036 yılında ise bin uçaklık bir filo olacağız"dedi.
132 ÜLKEDE 356 NOKTAYA ULAŞTI
132 ülkede faaliyet gösteren THY, dünya nüfus ve ticaretinin yüzde 90'ına erişim imkânı sağlıyor. Avustralya'dan Şili'ye son 3 yılda 13 yeni rotayı uçuş ağına katan THY, 2025'te başta Şam olmak üzere Bingazi, Ohri, Halep, Misrata, Sevilla, Port Sudan ve Punom Pen'e uçuş başlatarak uçuş ağını genişletti.
2026 aktif nokta sayısı: 298
■ Yurt dışı aktif nokta sayısı: 248
■ Yurt dışı aktif nokta sayısı: 50
PETROLDEKİ ARTIŞIN MALİYETİ AYLIK70 MİLYON DOLAR
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve tüm Körfezi etkisi altına alan savaşı değerlendiren Bolat, bu krizin tüm ülkelerin hava yollarını etkileyeceğini kaydetti. Son yıllarda dünyada yaşanan jeopolitik riskler ve savaşlara rağmen THY'nin güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Bolat, şöyle konuştu: "Savaşın ilk gününden beri operasyonlarımızı titizlikle yürüttük. Suudi Arabistan ve Umman üzerinden tahliyeler yapıldı. Krizin bölge havayollarına etkisi daha büyük ama artan petrol fiyatları hepimizi etkiliyor. 60 dolarlardan 80'e kadar artan bir petrol fiyatı var. Hesaplarımıza göre bu ayda 70 milyon dolarlık ek maliyete sebep olur. Savaş ne kadar sürer bilmiyoruz ama uzamasının elbette bilet fiyatlarına bir yansıması olacak. THY, geçen yıl AB'nin ortalama enflasyonunun altında bir artışa gitti. Ama petrolden kaynaklanan artış küresel bir sorun. Umarız savaş kısa sürede biter."
Haber: Fikret Çengel