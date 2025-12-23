Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları giderek sertleşiyor.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yaptığı son açıklamayla hem Özgür Özel yönetimine hem de adaylık için adı geçen isimlere mesaj verereki "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil." dedi.
CHP'NİN ADAYLIK SAVAŞI
CHP kulislerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın isimler tarafından İmamoğlu'nun hakkında devam eden dava süreçleri ve tartışmalı diploma meselesi nedeniyle adaylığının zorlaştığı konuşuluyor. Parti yönetiminde alternatif senaryoların değerlendirildiği, adaylık yarışında dengelerin hızla değiştiği ifade ediliyor.
"İKİ FORVETİM VAR" DİYEN ÖZEL AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: ANKETLERE BAKILIR
Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda adayın kamuoyu yoklamalarına göre belirleneceğini belirterek "Kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız" dedi ve anketleri belirleyici kriter olarak öne çıkardı.
MANSUR YAVAŞ CEPHESİ: 3. ADAY OLMAM DEMEDİM
Tartışmalar sürerken Mansur Yavaş cephesinden gelen açıklama da dikkat çekti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Mustafa Balbay'ın, Yavaş'ın "Üçüncü aday olmam" dediği yönündeki iddiaları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandı. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin Yavaş'a ait olmadığı ve bu yönde herhangi bir beyanının bulunmadığı belirtilerek "3. yola açık olduğu" mesajı verildi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN "İLLE DE BEN" ÇIKIŞI
Adaylık tartışmalarına ilişkin son çıkış ise Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. 9 Mart'ta başlayacak yargılaması öncesinde Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada adaylığının kişisel bir mesele olmadığını savunarak, "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil." dedi.
Ekrem İmamoğlu, dosyadaki itiraf ve delillere rağmen yolsuzluktan tutuklanmasının "siyasi operasyon" olduğunu öne sürdü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen İmamoğlu, adaylığının kişisel bir karar olmadığını savunarak "19 Mart kumpasından sonra 15,5 milyon vatandaşın tercihiyle aday oldum"dedi.
ÖZEL VE MANSUR'A MESAJ: BU YOL YOL DEĞİL
Türkiye'de demokrasinin geleceğinin tartışıldığını iddia eden İmamoğlu, "Türkiye'de demokrasi hangi yolla, kimin adaylığıyla korunacaksa o yola destek olurum, o adaya destek olurum" dese de "İmamoğlu olmadı başkası olsun"yaklaşımını doğru bulmadığını belirterek Özgür Özel'e ve Mansur Yavaş'a mesaj gönderdi.
İmamoğlu şunları söyledi:
"Ancak şunu da vurgulamak isterim: İktidar yargı kumpasıyla rakibini oyun dışına ittiğinde, 'Tamam o zaman başka adayla yarışalım' dersek bugün İmamoğlu'na yapılan, yarın da başkasına yapılır. Bunu da görmek, buna uygun davranmak lazım. İmamoğlu olmadı başkası olsun' demek kolay, ancak bu yol da yol değil. Bu zorbalığa başımızı eğmemeliyiz. Milletin talimatı da budur. Bugün bana yapılanın yarın başkasına yapılmayacağını kim garanti edebilir?"
TAKVİM YAZMIŞTI: İMAMOĞLU ÖZEL'DEN RAHATSIZ
Özgür Özel'in ilk hamlesi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gelmişti. Ofiste yer alan Ekrem İmamoğlu panosu kaldırılarak yerine "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" yazan bir pano asıldı. Bu adımın, İmamoğlu cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı. İmamoğlu'nun mitinglerdeki kısır döngüden de şikayetçi olduğu konuşulurken Özgür Özel'e karşı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı hazırladığı gündeme geldi.