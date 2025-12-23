Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları giderek sertleşiyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yaptığı son açıklamayla hem Özgür Özel yönetimine hem de adaylık için adı geçen isimlere mesaj verereki "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil." dedi. CHP'NİN ADAYLIK SAVAŞI

CHP kulislerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın isimler tarafından İmamoğlu'nun hakkında devam eden dava süreçleri ve tartışmalı diploma meselesi nedeniyle adaylığının zorlaştığı konuşuluyor. Parti yönetiminde alternatif senaryoların değerlendirildiği, adaylık yarışında dengelerin hızla değiştiği ifade ediliyor.

Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ve Mansur Yavaş (Fotoğraflar TAKVİM Fotoğraf Arşivi'nden kullanılmıştır) "İKİ FORVETİM VAR" DİYEN ÖZEL AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: ANKETLERE BAKILIR

Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda adayın kamuoyu yoklamalarına göre belirleneceğini belirterek "Kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız" dedi ve anketleri belirleyici kriter olarak öne çıkardı. MANSUR YAVAŞ CEPHESİ: 3. ADAY OLMAM DEMEDİM

Tartışmalar sürerken Mansur Yavaş cephesinden gelen açıklama da dikkat çekti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Mustafa Balbay'ın, Yavaş'ın "Üçüncü aday olmam" dediği yönündeki iddiaları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandı. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin Yavaş'a ait olmadığı ve bu yönde herhangi bir beyanının bulunmadığı belirtilerek "3. yola açık olduğu" mesajı verildi. Özgür Özelin anket oyununa karşı Mansur Yavaştan adaylık çıkışı: Üçüncü yolu mu deneyecek? EKREM İMAMOĞLU'NDAN "İLLE DE BEN" ÇIKIŞI

Adaylık tartışmalarına ilişkin son çıkış ise Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. 9 Mart'ta başlayacak yargılaması öncesinde Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada adaylığının kişisel bir mesele olmadığını savunarak, "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil." dedi.