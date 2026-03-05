Evrim Alasya, ayrılık sonrası ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi ve gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz ay Kerem Alışık'tan ayrılan Evrim Alasya, ayrılık süreci sonrası ilk kez Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. İlişkilerine dair yöneltilen sorulara yanıt vermeyen Alasya'nın, ayrılık sonrası başrolü paylaştıkları "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununun yeni temsilleri de iptal edilmişti.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık, 1.5 yıllık birlikteliklerini sessiz sedasız sonlandırdı. Ayrılık kararının ardından ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Alasya, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakarak hızla bölgeden ayrıldı.

İkilinin başrollerini paylaştığı 'Aşk Biter Mi?' tiyatro oyununun gösterimleri ayrılık sonrası iptal edildi

❓ MERAK EDİLENLER

Evrim Alasya ve Kerem Alışık neden ayrıldı?

Çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık ne kadar süre birlikte kaldı?

İkili, 1.5 yıllık bir birliktelik yaşadı.

Evrim Alasya ayrılık sorularına ne yanıt verdi?

Alasya, Nişantaşı'nda gazeteciler tarafından yöneltilen ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı.