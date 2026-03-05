Geçtiğimiz ay Kerem Alışık'tan ayrılan Evrim Alasya, ayrılık süreci sonrası ilk kez Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. İlişkilerine dair yöneltilen sorulara yanıt vermeyen Alasya'nın, ayrılık sonrası başrolü paylaştıkları "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununun yeni temsilleri de iptal edilmişti.
Evrim Alasya ve Kerem Alışık, 1.5 yıllık birlikteliklerini sessiz sedasız sonlandırdı. Ayrılık kararının ardından ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Alasya, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakarak hızla bölgeden ayrıldı.
|Kriter
|Detay
|Ayrılık Kararı
|1.5 yıllık ilişki geçtiğimiz ay sona erdi
|Görüntülenme
|Ayrılık sonrası ilk kez Nişantaşı'nda
|Tiyatro Projesi
|'Aşk Biter Mi?' adlı oyun gösterimleri iptal edildi
|Aile İlişkisi
|Kerem Alışık, geçen yıl Evrim Alasya'nın annesiyle tanışmıştı
Evrim Alasya ve Kerem Alışık neden ayrıldı?
Çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.
Evrim Alasya ve Kerem Alışık ne kadar süre birlikte kaldı?
İkili, 1.5 yıllık bir birliktelik yaşadı.
Evrim Alasya ayrılık sorularına ne yanıt verdi?
Alasya, Nişantaşı'nda gazeteciler tarafından yöneltilen ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı.
Ayrılık sonrası tiyatro oyununa ne oldu?
Birlikte rol aldıkları 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun gösterimleri iptal edildi.
İlişkinin aile boyutu nasıldı?
Kerem Alışık, geçen yılın haziran ayında Evrim Alasya'nın annesi Aysun Alasya ile tanışmıştı.