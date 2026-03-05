CANLI YAYIN
Geri

Evrim Alasya ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi: Ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı

Kerem Alışık ile 1.5 yıllık birlikteliğini sonlandıran Evrim Alasya, ayrılık kararının ardından ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin ayrılık hakkındaki sorularını cevapsız bırakan oyuncu, ikilinin birlikte rol aldığı "Aşk Biter Mi?" tiyatro oyununun da iptal edildiği süreçte sessizliğini korumaya devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Evrim Alasya ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi: Ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Evrim Alasya ve Kerem Alışık, 1.5 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz ay sessizce sonlandırdı.
  • Evrim Alasya, ayrılık sonrası ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi ve gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
  • İkilinin başrollerini paylaştığı 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun gösterimleri iptal edildi.
  • Kerem Alışık, geçen yıl haziran ayında Evrim Alasya'nın annesi Aysun Alasya ile tanışmıştı.

Geçtiğimiz ay Kerem Alışık'tan ayrılan Evrim Alasya, ayrılık süreci sonrası ilk kez Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. İlişkilerine dair yöneltilen sorulara yanıt vermeyen Alasya'nın, ayrılık sonrası başrolü paylaştıkları "Aşk Biter Mi?" adlı tiyatro oyununun yeni temsilleri de iptal edilmişti.

Kerem Alışık ile ilişkisini sonlandıran Evrim Alasya, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı

🎭 AYRILIK SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Evrim Alasya ve Kerem Alışık, 1.5 yıllık birlikteliklerini sessiz sedasız sonlandırdı. Ayrılık kararının ardından ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Alasya, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakarak hızla bölgeden ayrıldı.

📋 Ayrılık Süreci

KriterDetay
Ayrılık Kararı1.5 yıllık ilişki geçtiğimiz ay sona erdi
GörüntülenmeAyrılık sonrası ilk kez Nişantaşı'nda
Tiyatro Projesi'Aşk Biter Mi?' adlı oyun gösterimleri iptal edildi
Aile İlişkisiKerem Alışık, geçen yıl Evrim Alasya'nın annesiyle tanışmıştı

İkilinin başrollerini paylaştığı 'Aşk Biter Mi?' tiyatro oyununun gösterimleri ayrılık sonrası iptal edildi

❓ MERAK EDİLENLER

Evrim Alasya ve Kerem Alışık neden ayrıldı?

Çift, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ve magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.

Evrim Alasya ve Kerem Alışık ne kadar süre birlikte kaldı?

İkili, 1.5 yıllık bir birliktelik yaşadı.

Evrim Alasya ayrılık sorularına ne yanıt verdi?

Alasya, Nişantaşı'nda gazeteciler tarafından yöneltilen ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz yıl annesiyle tanışan Kerem Alışık ve Evrim Alasya 1.5 yıllık birlikteliklerini noktaladı

Ayrılık sonrası tiyatro oyununa ne oldu?

Birlikte rol aldıkları 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyununun gösterimleri iptal edildi.

İlişkinin aile boyutu nasıldı?
Kerem Alışık, geçen yılın haziran ayında Evrim Alasya'nın annesi Aysun Alasya ile tanışmıştı.

Geçtiğimiz yıl annesiyle de tanışan çiftin 1.5 yıllık ilişkisi sessiz sedasız sona erdi (Fotoğraflar Instagram ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır)

Benny Blanco eşi Selena Gomezin bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyorBenny Blanco eşi Selena Gomezin bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor
Benny Blanco eşi Selena Gomez'in bipolar hastalığını anlattı: Hafıza kaybı yaşıyor
Gizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: Oyunculuğa bakınGizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: Oyunculuğa bakın
Gizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: “Oyunculuğa bakın"
Burcu Altın’dan Efe Deprem paylaşımı: Hasretini tarif edememBurcu Altın’dan Efe Deprem paylaşımı: Hasretini tarif edemem
Burcu Altın’dan Efe Deprem paylaşımı: "Hasretini tarif edemem"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler