İsrail,Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirmek için kanlı planlar yapmaya başladı. ABD ile birlikte İran'a saldıran Siyonistler, savaşa NATO'yu da dahil etmek için harekete geçti. Önceki gün Türkiye'ye yönelen bir füze, Hatay'da düşürüldü.

Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edildi! NATO sistemi tespit etti... Parçaları Hataya düştü | Ankara uyardı: Karşılıksız kalmaz İRAN: FÜZEYİ BİZ ATMADIK İran'lı yetkililer, füzeyi kendilerinin atmadığını, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygılı olduklarını açıkladı. Bu durumda füzeyi kim attı sorusu gündeme geldi. İddiaya göre füze, İran içinde gizli ağ kuran MOSSAD tarafından gönderildi.