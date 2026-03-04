İsrail,Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirmek için kanlı planlar yapmaya başladı. ABD ile birlikte İran'a saldıran Siyonistler, savaşa NATO'yu da dahil etmek için harekete geçti. Önceki gün Türkiye'ye yönelen bir füze, Hatay'da düşürüldü.
İRAN: FÜZEYİ BİZ ATMADIK
İran'lı yetkililer, füzeyi kendilerinin atmadığını, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygılı olduklarını açıkladı. Bu durumda füzeyi kim attı sorusu gündeme geldi. İddiaya göre füze, İran içinde gizli ağ kuran MOSSAD tarafından gönderildi.
TÜM OKLAR İSRAİL'İ GÖSTERDİ
Yine İranlı yetkililer, son günlerde Körfez ülkelerinde petrol tesisleri ve sivil altyapıya yönelik bazı insansız hava aracı (İHA) saldırılarının arkasında İsrail'in olduğunu belirtti. İran, Nahçıvan'a yapılan saldırıyı da üstlenmedi.
İngiltere de Güney Kıbrıs'taki üsse atılan füzenin, İran'dan gelmediğini teyit etti. İngiliz Middle East Eye'a konuşan İranlı kaynaklara göre, bazı saldırılar İran tarafından gerçekleştirilmedi ve bu eylemler bölgedeki Arap ülkelerini savaşa çekmek amacıyla yapılmış olabilir.
İran'lı yetkililer Hatay'da etkisiz hale getirilen füzeyi kendilerinin fırlatmadığını açıkladı. İran, Körfez ülkelerinde sadece ABD üslerini hedef aldıklarını bildirdi.