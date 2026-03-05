Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova olayı kötülüğün güçlerine kurban olarak nitelendirdi ve AB'nin tutumunu eleştirdi.

İran'ın Belarus Büyükelçisi Alireza Sanei, saldırının Jeffrey Epstein'ın ritüellerine benzer bir çocuk kurban etme ritüeli olduğunu iddia etti.

Okul 28 Şubat'ta 40 dakika arayla iki kez vuruldu ve ikinci saldırıda yaralılara yardım için gelen siviller hedef alındı.

İsrail ve ABD'nin İran 'ın güneyindeki Mirab kentinde bir ilkokula düzenlediği, çoğu kız öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 165 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova da benzer şekilde Minab olayını "kötülüğün güçlerine kurban" olarak nitelendirdi ve AB'nin İran savaşını İranlılara geleceklerini belirleme konusunda "yeni bir umut" verdiği şeklinde yorumlamasını kınadı. Zakharova, bu tavrın "açıkça sergilenen şeytani bir davranış" olduğunu söyledi.

Diplomat, finansörün ABD Virgin Adaları'ndaki pedofili adasına atıfta bulunarak, "Farklı ülkelerden çocuklar Epstein Adası'na kaçırılıyordu. İstismarlar, tecavüzler ve ardından kurbanlar vardı. Çocukları şeytan ruhuna kurban ediyorlardı." dedi.

İran'ın Belarus Büyükelçisi Alireza Sanei, Epstein'ın mistik bir tarikatın parçası olduğunu hatırlatırken aynı güçlerin ABD-İsrail askeri operasyonuna başarı getirmek amacıyla "bir tür çocuk kurban etme ritüeli" kapsamında Minab okulunu hedef aldığını iddia etti.

ABD ve İsrail güçlerinin henüz sorumluluğunu üstlenmediği Minab saldırısı, Pentagon ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin İran hükümetini zayıflatmak ve felç etmek amacıyla ülke genelindeki hedeflere yönelik saldırılarının gerçekleştiği geçen cumartesi günü meydana geldi.

40 DAKİKA ARAYLA İKİ SALDIRI

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde, bir okulun hedef alınarak çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bombardımanın, 40 dakika arayla iki kez yapıldığı bildirildi.

İran Kızılayının Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, saldırı sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Toplam can kaybının 185'e ulaşabileceğini öngördüklerini aktaran Silahşor, "Çünkü 20 kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Cenazeler parçalandığı için kimlik tespitini DNA yöntemiyle yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kişilerin kimlikleri de netleşecek."dedi.

Hayatını kaybedenlerin çok büyük bölümünün çocuklardan oluştuğunu söyleyen Silahşör,"Saldırıda yaşamını yitiren ve şehit olanlardan 139'u ilkokul öğrencisi 26'sı da okulda görev yapan öğretmenlerdi. Bu öğrenciler, 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklardı. Yani hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşuyor. Olay sırasında okulda yaklaşık 170 kız öğrenci bulunuyordu"ifadelerini kullandı.