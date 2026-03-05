ÇOK SAYIDA MORAL VE DESTEK MESAJI Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pek çok kullanıcı sanatçıya moral ve destek mesajları paylaştı.

SAĞLIK SORUNLARINI "İMTİHAN" OLARAK GÖRÜYOR Öte yandan Ortaç, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunlarını bir "imtihan" olarak gördüğünü belirterek, hastalığın hayatına bakışını değiştirdiğini ifade etmişti.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Serdar Ortaç, daha önce konuk olduğu Alişan'ın programında sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

"SOL BACAĞIM TAMAMEN GİTTİ" Hastalığın ilerleyişine değinen Ortaç,"Sol bacağım tamamen gitti"diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Ünlü sanatçı, günlük hayatında yürümekte ciddi güçlük çektiğini ifade etti.