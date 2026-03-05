Yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Bursa'da bir mekanın açılışında objektiflere yansıdı.
AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Açılış sırasında yürürken zorlandığı görülen sanatçının ayakta durmakta güçlük çektiği, yürürken destek aldığı ve konuşurken de zaman zaman zorlandığı görüldü.
ZOR ANLAR YAŞADI
Bir dönem sahne performansları ve popüler şarkılarıyla gündemde olan Ortaç'ın fiziksel olarak zor anlar yaşadığı görüntüler hayranlarını üzdü.
ÇOK SAYIDA MORAL VE DESTEK MESAJI
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından pek çok kullanıcı sanatçıya moral ve destek mesajları paylaştı.
SAĞLIK SORUNLARINI "İMTİHAN" OLARAK GÖRÜYOR
Öte yandan Ortaç, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunlarını bir "imtihan" olarak gördüğünü belirterek, hastalığın hayatına bakışını değiştirdiğini ifade etmişti.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Serdar Ortaç, daha önce konuk olduğu Alişan'ın programında sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
"SOL BACAĞIM TAMAMEN GİTTİ"
Hastalığın ilerleyişine değinen Ortaç,"Sol bacağım tamamen gitti"diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Ünlü sanatçı, günlük hayatında yürümekte ciddi güçlük çektiğini ifade etti.
"BU HASTALIK HİÇ GEÇMEYECEK Mİ"
Program sırasında Ortaç'ın doktoru da telefonla yayına bağlandı. Ortaç'ın "Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?"sorusuna doktoru "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında" şeklinde yanıt verdi.
"SENİN GİBİ KOŞMAK İSTERDİM"
Ortaç'ın Alişan'a söylediği"Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim" sözleri stüdyoda duygusal bir atmosfer oluşturdu.