Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Liderler, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALARA DİPLOMASİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, İran'da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye'nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.