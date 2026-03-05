CANLI YAYIN
Bursa'da eski sevgili dehşeti: Kadın öldü katil yoğun bakımda

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Halit Dertli, eski sevgilisi Nagihan Karadeniz’in iş yerinde başından vurdu. Olay sonrası Karadeniz hayatını kaybederken, Dertli hastanede tedaviye alındı. Polis, olayı ve zanlının geçmişini soruşturuyor.

  • Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Halit Dertli, bir güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i tabancayla başından vurarak öldürdü ve ardından kendini vurdu.
  • Nagihan Karadeniz hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Halit Dertli yoğun bakımda tedavi görüyor.
  • Halit Dertli, iş yerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkarttıktan ve kapıyı kilitlettikten sonra saldırıyı gerçekleştirdi.
  • 1 yıl önce ayrılan çiftten Halit Dertli'nin barışma teklifini Nagihan Karadeniz'in reddetmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
  • Emlakçılık yapan ve farklı suçlardan kaydı bulunan Halit Dertli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'da eski sevgiliyi reddedince dehşet saçtı, kadın hayatını kaybetti.

ESKİ SEVGİLİYE ÖLÜMCÜL SALDIRI

Bursa'da Halit Dertli'nin (49), güzellik merkezinde eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'i (40) başından tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştığı olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Dertli'nin, 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisini barışma teklifini reddettiği için öldürdüğü belirtildi.

Nagihan Karadeniz (Fotoğraflar: DHA)

OLAY ANI VE MÜDAHALE

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. Halit Dertli, eski kız arkadaşı Nagihan Karadeniz'in iş yerine gelerek içerideki herkesi dışarı çıkartıp kapıyı kilitledi. Ardından silah sesleri duyuldu.

Olayın gerçekleştiği yer.

EKİPLER KAPIYI KIRARAK MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin kapısını kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi başlarından vurulmuş halde buldu. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme.

KURBAN HAYATINI KAYBETTİ, ZANLI YOĞUN BAKIMDA

Yaralılardan Nagihan Karadeniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karadeniz'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Dertli'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın gerçekleştiği yer.

1 YIL ÖNCE AYRILMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emlakçılık yaptığı ve farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen Halit Dertli ile Nagihan Karadeniz'in 1 yıl önce ayrıldıkları belirtildi. Dün barışmak için eski sevgilisinin iş yerine gelen Halit Dertli'nin, ısrarına rağmen kendisini reddedince Nagihan Karadeniz'i tabancayla vurduğu bildirildi.

