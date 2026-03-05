DUA SIRASINDA ŞU İFADELER DİLE GETİRİLDİ:

"Onun için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Birliklerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Başkanımıza bu büyük ulusu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz."

"TANRI'NIN ALTINDA TEK ULUS" VURGUSU

Ayin sırasında ABD'nin kuruluş ideallerine dini bir referansla atıf yapıldı. Duanın son bölümünde ülkenin birlik ve bütünlüğüne vurgu yapılırken şu sözler kullanıldı:

"Baba, hepimiz Tanrı'nın altında, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle tek bir ulus olmaya geri dönerken, senin göksel bereketini onun üzerine diliyoruz."

Tören, Evanjelik geleneğin tipik kapanış ifadesi olan "İsa'nın adıyla..." sözleriyle sona erdi.