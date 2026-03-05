ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te din adamlarıyla gerçekleştirdiği toplu dua törenine ait görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İran ile yaşanan sıcak çatışma sürecinin gölgesinde düzenlenen törende, Evanjelik geleneğe özgü ritüeller dikkat çekti.
Görüntülerde,ayine katılan kişilerin Trump'ın etrafında toplanarak ellerini onun üzerine koyduğu ve dua ettiği görüldü. Törende kullanılan ifadeler, Washington yönetiminin askeri hamlelerini dini bir söylemle çerçeveleme çabası olarak yorumlandı.
OVAL OFİS'TE "GÖKSEL BİLGELİK" ÇAĞRISI
Beyaz Saray'ın kalbi sayılan Oval Ofis'te yapılan törende, dini liderler Trump için "ilahi rehberlik" talep etti. Dua sırasında Trump'ın etrafında toplanan katılımcılar, ellerini başkanın üzerine koyarak şu sözlerle yakarışta bulundu:
"Rab'bim, bugün senin huzuruna çıkmaktan ve Başkanımızın kollarını yukarı kaldırmaktan onur duyuyoruz. Senin bereketinin ve lütfunun onun üzerinde kalmaya devam etmesi için dua ediyoruz. Göklerden gelen bilgeliğin onun kalbine ve zihnine dolması için dua ediyoruz; Rab'bim, bugün karşı karşıya olduğumuz bu zorlu zamanlarda ona yol göster."
SAVAŞIN ORTASINDA ORDU İÇİN DUA
Törende sadece Trump için değil, sahada görev yapan Amerikan askerleri için de koruma talep edildi. Duada, devam eden çatışmaların zorluğuna vurgu yapılırken ABD ordusuna yönelik manevi destek çağrısı dikkat çekti.
DUA SIRASINDA ŞU İFADELER DİLE GETİRİLDİ:
"Onun için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Birliklerimiz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlarımız için senin inayetin ve korumanı diliyorum. Başkanımıza bu büyük ulusu yönetmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz."
"TANRI'NIN ALTINDA TEK ULUS" VURGUSU
Ayin sırasında ABD'nin kuruluş ideallerine dini bir referansla atıf yapıldı. Duanın son bölümünde ülkenin birlik ve bütünlüğüne vurgu yapılırken şu sözler kullanıldı:
"Baba, hepimiz Tanrı'nın altında, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle tek bir ulus olmaya geri dönerken, senin göksel bereketini onun üzerine diliyoruz."
Tören, Evanjelik geleneğin tipik kapanış ifadesi olan "İsa'nın adıyla..." sözleriyle sona erdi.