ABD Başkanı Trump İran'da "kontrollü" seçim istiyor: "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez"

İran lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeni liderin seçileceği Uzmanlar Meclisi’ne çevrildi. Meclis, yeni liderin kısa sürede belirleneceğini açıklarken, Donald Trump ise İran’daki liderlik sürecinde etkili olmak istediğini belirterek Hamaney’in oğlu Murteza Hamaney’i “yetersiz” bulduğunu söyledi.

  • İran lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat'ta düzenlenen saldırılar sonucunda hayatını kaybetti.
  • İran Uzmanlar Meclisi, yeni liderin seçiminin uzun sürmeyeceğini ve seçilecek kişinin düşmandan korkmayan cesur bir fakih olacağını açıkladı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasını sağlayacak yeni bir ismin belirlenmesi sürecinde etkin rol oynamak istediğini belirtti.
  • Hamaney'in yerine oğlu Murteza Hamaney'in gelebileceği iddialarını değerlendiren Trump, bu ismi liderlik için yetersiz bulduğunu savundu.
  • Trump, İran'a yönelik cerrahi müdahalelerin sürmesi için ellerinde sınırsız silah stoku bulunduğunu ifade etti.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in 28 Şubat günü İran'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybetti.

Durum böyleyken İran'da yeni liderin seçiminin yapılacağı Uzmanlar Meclisi'nden "Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek"açıklaması geldi. Seçilecek liderin, "Hz. Mehdi'nin naibi konumunda görev yapacak biri"olduğuna işaret eden Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi, söz konusu kişinin "cesur bir fakih" ve "düşmandan korkmayan" biri olması gerektiğini kaydetti.

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden, biri fakih olmak üzere üç kişiden oluşan kurul liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir.

ABD Başkanı Trump.

TRUMP "KONTROLLÜ" SEÇİM İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yeni liderin seçilme sürecine dahil olması gerektiğini savundu.

Trump, İran'ın yeni lideri üzerinde ne kadar etki sahibi olacağıyla ilgili soru üzerine "Büyük bir etki sahibi olacağım, yoksa onlar hiçbir anlaşmaya varamayacaklar. İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney.

HAMANEY'İN OĞLUNU "YETERSİZ" BULDU

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Murteza Hamaney'in gelebileceğine yönelik haberleri takip ettiklerini anlatan Trump, oğul Hamaney'in "yetersiz" olduğunu savundu.

Trump, İran'a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stoklarının olduğunu kaydederek, "Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var." diye konuştu.

