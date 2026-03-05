Dört dörtlük performans! Eyüpspor - Konyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Konyaspor, ZTK'da Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 12 yaptı ve son 8 takım arasına kaldı.
Karşılaşmanın tek golünü Luccas Claro kendi kalesine attı.
Bu sonuçla yeşil beyazlılar ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
GOL
Eyüpspor - Konyaspor: 0-1 | Luccas Claro (k.k.)
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Tunahan Taşçı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topa Luccas Claro'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
55. dakikada Sander Svendsen'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Radu'nun eline çarptı. Maçın hakemi Davut Dakul bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.
56. dakikada penaltıda topun başına geçen Blaz Kramer'in vuruşunda kaleci Marcos Felipe, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi, daha sonra savunma topu uzaklaştı.
ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.