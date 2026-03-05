CANLI YAYIN
Dört dörtlük performans! Eyüpspor - Konyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta maçları sona erdi. İki Süper Lig takımı Eyüpspor ve Konyaspor kozlarını İstanbul'da paylaştı. Konuk takım zorlu randevudan 1-0 galip ayrılarak adını ikinci sıradan çeyrek finale yazdırdı. İşte atılan gol...

Giriş Tarihi :05 Mart 2026 , 20:23 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2026 , 22:57
Dört dörtlük performans! Eyüpspor - Konyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Konyaspor, ZTK'da Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 12 yaptı ve son 8 takım arasına kaldı.

Karşılaşmanın tek golünü Luccas Claro kendi kalesine attı.

Bu sonuçla yeşil beyazlılar ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

GOL

Eyüpspor - Konyaspor: 0-1 | Luccas Claro (k.k.)

GOL | İkas Eyüpspor 0-1 Tümosan Konyaspor

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Tunahan Taşçı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topa Luccas Claro'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

55. dakikada Sander Svendsen'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Radu'nun eline çarptı. Maçın hakemi Davut Dakul bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltıda topun başına geçen Blaz Kramer'in vuruşunda kaleci Marcos Felipe, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi, daha sonra savunma topu uzaklaştı.

ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.

