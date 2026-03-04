ABD Başkanı Trump, KYB Başkanı Bafel Talabani'ye telefonda 'Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun' diyerek baskı yaptı.

TRUMP'TAN TALABANİ'YE: YA ABD VE İSRAİL'LE OLUN YA DA İRAN'LA



ABD Başkanı Donald Trump'ın KDP lideri Mesud Barzani, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PJAK'la iş birliği yapan KDP-I'nin lideri Mustafa Hijri ile yaptığı telefon görüşmesinin arka planı netleşti.



Washington Pos'ta yer alan habere göre; Trump, Bafel Talabani'ye "Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun"diyerek baskı yaptı.



Konuya ilişkin Talabani'nin KYB'sinden üst düzey bir isim, "Amerika'nın Iraklı Kürtlerden talebi, Irak'ta seferber olan İranlı Kürt grupların önünü açmaları, onlara engel olmamaları ve aynı zamanda lojistik destek sağlamalarıdır"dedi.