ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla eş güdümlü olarak Suriye'de kurulamayan terör koridoru Zagros hattında kurulmak isteniyor.
MOSSAD ve CIA'in desteğiyle PKK'nın İran kolu PJAK ve bölgedeki silahlı 5 Kürt grubu "İran'ı bölme" ittifakı çatısı altında bir araya geldi. Sözde "Rojhilat" ittifakında Barzanilere yakınlığıyla bilinen İran KDP'si, Komala, PAK gibi oluşumlar yer aldı.
KANDİL'DEN İRAN'A TERÖRİST TRANSFERİ: PKK'LILAR PJAK SAFINA GEÇTİ
Bölgedeki kaynaklar PKK'lı teröristlerin Kandil'den İran'a geçip silahlarıyla PJAK saflarına katıldığını duyurdu.
Gelişmeler üzerine İran rejimi PKK/PJAK, Komala, PAK gibi oluşumların IKBY'deki karargahlarını bombardımana tuttu. Hem Barzaniler hem de Talabaniler savaşa taraf olmaması konusunda uyarıldı.
TRUMP'TAN TALABANİ'YE: YA ABD VE İSRAİL'LE OLUN YA DA İRAN'LA
ABD Başkanı Donald Trump'ın KDP lideri Mesud Barzani, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PJAK'la iş birliği yapan KDP-I'nin lideri Mustafa Hijri ile yaptığı telefon görüşmesinin arka planı netleşti.
Washington Pos'ta yer alan habere göre; Trump, Bafel Talabani'ye "Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun"diyerek baskı yaptı.
Konuya ilişkin Talabani'nin KYB'sinden üst düzey bir isim, "Amerika'nın Iraklı Kürtlerden talebi, Irak'ta seferber olan İranlı Kürt grupların önünü açmaları, onlara engel olmamaları ve aynı zamanda lojistik destek sağlamalarıdır"dedi.
İDDİA: TRUMP'TAN PJAK'A DESTEK VE HAVA KORUMA TEKLİFİ
Ayrıca İran'a kara birliği gönderip göndermemeyi değerlendiren Trump yönetiminin, ABD askerini İran'a çıkarmak yerine PJAK'ı değerlendirmek istediği konuşuluyor.
İranlı Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmeye çalışması durumunda ABD hava koruması ve başka destekler teklif ettiği iddia edildi.
WASHINGTON POST: TÜRKİYE HOŞ KARŞILAMAYABİLİR
Washington Post, ABD'nin PJAK'ı silahlandırma ihtimalinde Türkiye'nin olası tepkisini de konu oldu.
İlgili haberde "ABD'nin İranlı Kürt grupları silahlandırma kararı Türkiye tarafından hoş karşılanmayabilir. Türk hükümetiyle kırk yıl süren çatışmaların ardından, yasa dışı PKK geçen yıl silah bırakmayı kabul etti ve şu anda Ankara ile bir barış süreci içerisinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi.
15 TEMMUZ'UN BEYİN TAKIMINDAYDI... CIA AJANI BARKEY'DEN PJAK'A SİLAH VERİLMESİNE DESTEK
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin beyin takımında yer alan eski CIA ajanı Henri Barkey, ABD'nin PJAK'ı silahlandırmasına destek verdi.
İsrail'in PJAK'a alan açmak için İran karakollarını vurmasını savunan Barkey, "İran'ın kapasitesine muazzam zarar verdiler. Bu açık ve çok bilinçli bir strateji" dedi. Barkey, PJAK'ın İran'dan intikam almak istediğini belirtti.
ANKARA TETİKTE: MİT VE TSK SAHAYI ANBEAN İZLİYOR
PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran'ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkiliyor.
Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın bölgedeki faaliyetlerini Ankara yakından takip ediyor. MİT sahadaki gelişmeleri yerinde izliyor, Türk Silahlı Kuvvetleri gereken önlemleri alıyor.
SURİYE'DE YAPAMADILAR İRAN'DA DA YAPAMAYACAKLAR
Terörsüz Türkiye hedefinin nihai hedefinin terörsüz bir bölge inşası olduğu bilinirken; Suriye'de YPG'ye kurduramadıkları terör koridorunun İran'da PJAK'a kurdurulmasına kesin surette müsaade edilmeyecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde aldığı bildirildi.
TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE EMPERYAL PUSU
Zagros'taki "terör koridoru" girişimi "vadedilmiş topraklar" hezeyanı ile hareket eden İsrail'in Arz-ı Mev'ud hedeflerinin bir yansıması olarak görülüyor. "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine emperyal sabotaj olarak okunuyor.