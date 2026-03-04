CANLI YAYIN
'Terörsüz Türkiye terörsüz bölge'ye emperyal pusu! Trump Talabanileri kaşıdı... ABD PJAK'a teklif yaptı! CIA'ci Barkey yine hortladı

Suriye'de "teröristan koridoru" kuramayanlar, aynı emelle İran'da harekete geçti. ABD basınına göre Trump, Talabani'den PJAK'ı lojistik olarak desteklemesini istedi ve "Ya bizimle ol ya da İran'la" diyerek baskı yaptı. Trump'ın kurmayları da İran'a asker çıkarmak yerine PJAK'ı sahaya sürmek istiyor. Bu kapsamda sözde 'Rojhilat İttifakı'na "İran'a saldırırsan hava koruma desteği veririz" teklifi yapıldı. "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine kurulmak istenen emperyal pusuda ise CIA başrolde. 15 Temmuz'un beyin takımındaki Henri Barkey ABD'nin PJAK'ı silahlandırmasını istedi.

'Terörsüz Türkiye terörsüz bölge'ye emperyal pusu! Trump Talabanileri kaşıdı... ABD PJAK'a teklif yaptı! CIA'ci Barkey yine hortladı
  • ABD ve İsrail'in desteğiyle PKK'nın İran kolu PJAK ve 5 Kürt grubu Zagros hattında terör koridoru kurmak için ittifak oluşturdu.
  • PKK'lı teröristler Kandil'den İran'a geçerek silahlarıyla PJAK saflarına katıldı.
  • ABD Başkanı Trump, KYB Başkanı Bafel Talabani'ye telefonda 'Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun' diyerek baskı yaptı.
  • Trump yönetiminin PJAK'a hava koruması ve destek teklif ettiği, ABD'nin İranlı Kürt grupları silahlandırma ihtimali olduğu iddia edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla eş güdümlü olarak Suriye'de kurulamayan terör koridoru Zagros hattında kurulmak isteniyor.

MOSSAD ve CIA'in desteğiyle PKK'nın İran kolu PJAK ve bölgedeki silahlı 5 Kürt grubu "İran'ı bölme" ittifakı çatısı altında bir araya geldi. Sözde "Rojhilat" ittifakında Barzanilere yakınlığıyla bilinen İran KDP'si, Komala, PAK gibi oluşumlar yer aldı.

PKK'nın İran kolu PJAK öncülüğünde İran'ı bölmek için ʺRojhilat İttifakıʺ kuruldu (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

KANDİL'DEN İRAN'A TERÖRİST TRANSFERİ: PKK'LILAR PJAK SAFINA GEÇTİ

Bölgedeki kaynaklar PKK'lı teröristlerin Kandil'den İran'a geçip silahlarıyla PJAK saflarına katıldığını duyurdu.

Gelişmeler üzerine İran rejimi PKK/PJAK, Komala, PAK gibi oluşumların IKBY'deki karargahlarını bombardımana tuttu. Hem Barzaniler hem de Talabaniler savaşa taraf olmaması konusunda uyarıldı.

Trump'ın Talabani'ye ʺYa ABD ve İsrail'le ol ya da İran'laʺ dediği öğrenildi

TRUMP'TAN TALABANİ'YE: YA ABD VE İSRAİL'LE OLUN YA DA İRAN'LA

ABD Başkanı Donald Trump'ın KDP lideri Mesud Barzani, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PJAK'la iş birliği yapan KDP-I'nin lideri Mustafa Hijri ile yaptığı telefon görüşmesinin arka planı netleşti.

Washington Pos'ta yer alan habere göre; Trump, Bafel Talabani'ye "Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun"diyerek baskı yaptı.

Konuya ilişkin Talabani'nin KYB'sinden üst düzey bir isim, "Amerika'nın Iraklı Kürtlerden talebi, Irak'ta seferber olan İranlı Kürt grupların önünü açmaları, onlara engel olmamaları ve aynı zamanda lojistik destek sağlamalarıdır"dedi.

ABD İran'a asker çıkarmak PJAK'ı sahaya sürmek istiyor

İDDİA: TRUMP'TAN PJAK'A DESTEK VE HAVA KORUMA TEKLİFİ

Ayrıca İran'a kara birliği gönderip göndermemeyi değerlendiren Trump yönetiminin, ABD askerini İran'a çıkarmak yerine PJAK'ı değerlendirmek istediği konuşuluyor.

İranlı Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmeye çalışması durumunda ABD hava koruması ve başka destekler teklif ettiği iddia edildi.

WASHINGTON POST: TÜRKİYE HOŞ KARŞILAMAYABİLİR

Washington Post, ABD'nin PJAK'ı silahlandırma ihtimalinde Türkiye'nin olası tepkisini de konu oldu.

İlgili haberde "ABD'nin İranlı Kürt grupları silahlandırma kararı Türkiye tarafından hoş karşılanmayabilir. Türk hükümetiyle kırk yıl süren çatışmaların ardından, yasa dışı PKK geçen yıl silah bırakmayı kabul etti ve şu anda Ankara ile bir barış süreci içerisinde bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

CIA ajanı Henri Barkey, PJAK'ın silahlandırmasına destek verdi



15 TEMMUZ'UN BEYİN TAKIMINDAYDI... CIA AJANI BARKEY'DEN PJAK'A SİLAH VERİLMESİNE DESTEK

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin beyin takımında yer alan eski CIA ajanı Henri Barkey, ABD'nin PJAK'ı silahlandırmasına destek verdi.

İsrail'in PJAK'a alan açmak için İran karakollarını vurmasını savunan Barkey, "İran'ın kapasitesine muazzam zarar verdiler. Bu açık ve çok bilinçli bir strateji" dedi. Barkey, PJAK'ın İran'dan intikam almak istediğini belirtti.

PJAK'ın bölgedeki faaliyetlerini Ankara yakından takip ediyor

ANKARA TETİKTE: MİT VE TSK SAHAYI ANBEAN İZLİYOR

PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran'ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkiliyor.

Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre; PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın bölgedeki faaliyetlerini Ankara yakından takip ediyor. MİT sahadaki gelişmeleri yerinde izliyor, Türk Silahlı Kuvvetleri gereken önlemleri alıyor.

İran'da PJAK eliyle ʺterör koridoruʺ kurulmak isteniyor

SURİYE'DE YAPAMADILAR İRAN'DA DA YAPAMAYACAKLAR

Terörsüz Türkiye hedefinin nihai hedefinin terörsüz bir bölge inşası olduğu bilinirken; Suriye'de YPG'ye kurduramadıkları terör koridorunun İran'da PJAK'a kurdurulmasına kesin surette müsaade edilmeyecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde aldığı bildirildi.

TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNE EMPERYAL PUSU

Zagros'taki "terör koridoru" girişimi "vadedilmiş topraklar" hezeyanı ile hareket eden İsrail'in Arz-ı Mev'ud hedeflerinin bir yansıması olarak görülüyor. "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefine emperyal sabotaj olarak okunuyor.

