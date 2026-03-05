CANLI YAYIN
Geri

Gizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: “Oyunculuğa bakın"

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından kızı Leyla Naz’ın portakal yerken verdiği sevimli tepkileri paylaştı. Karaca’nın "Oyunculuğa bakın 10'da 10" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: “Oyunculuğa bakın"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Naz'ın portakal yerken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı
  • Karaca, 2017'de iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlendi ve çift 2025 Haziran'da kızları Yaz'ın doğumuyla ilk kez ebeveyn oldu
  • 'Güzel Köylü', 'Eve Düşen Yıldırım' ve 'İçimdeki Fırtına' dizilerinde rol alan Gizem Karaca, geniş bir hayran kitlesine sahip

Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Gizem Karaca ve kızı Leyla Naz / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

KIZININ PORTAKAL YEDİĞİ ANLAR

Karaca, Instagram hesabından paylaştığı hikayede minik Leyla Naz'ın portakal yerken verdiği tatlı tepkiler dikkat çekti.

Gizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: “Oyunculuğa bakın"-3

"OYUNCULUĞA BAKIN"

Kızının o anlarını esprili bir ifadeyle paylaşan Karaca, gönderisine "Oyunculuğa bakın 10'da 10" notunu düştü.

Gizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: “Oyunculuğa bakın"-4

GÖRENLER TEBESSÜM ETTİ

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Gizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: “Oyunculuğa bakın"-5

GİZEM KARACA KİMDİR?

"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi dizilerde rol alan Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti.

Gizem Karaca’dan kızı Leyla Naz’la esprili paylaşım: “Oyunculuğa bakın"-6

İLK KEZ ANNE VE BABA OLDULAR

Ünlü çift, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler