Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
KIZININ PORTAKAL YEDİĞİ ANLAR
Karaca, Instagram hesabından paylaştığı hikayede minik Leyla Naz'ın portakal yerken verdiği tatlı tepkiler dikkat çekti.
"OYUNCULUĞA BAKIN"
Kızının o anlarını esprili bir ifadeyle paylaşan Karaca, gönderisine "Oyunculuğa bakın 10'da 10" notunu düştü.
GÖRENLER TEBESSÜM ETTİ
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşım, takipçilerinin yüzünü güldürdü.
GİZEM KARACA KİMDİR?
"Güzel Köylü", "Eve Düşen Yıldırım" ve "İçimdeki Fırtına" gibi dizilerde rol alan Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti.
İLK KEZ ANNE VE BABA OLDULAR
Ünlü çift, 2025 yılının haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.