ZTK'da Karadeniz rüzgarı! Antalyaspor - Samsunspor: 0-2 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta maçları sona erdi. İki Süper Lig takımı Antalyaspor ve Samsunspor kozlarını Akdeniz'de paylaştı. Karadeniz temsilcisi, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve son 8 takım arasına kaldı. İşte atılan goller...

Giriş Tarihi :05 Mart 2026 , 20:23 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2026 , 22:56
Samsunspor, ZTK'da Antalyaspor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın gollerini Cherif Ndiaye ve Marius Mouandilmadji kaydetti.

GOL

Antalyaspor - Samsunspor: 0-1 | Cherif Ndiaye

GOL | Hesap.com Antalyaspor 0-1 Samsunspor

Antalyaspor - Samsunspor: 0-2 | Marius

GOL | Hesap.com Antalyaspor 0-2 Samsunspor

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Antalyaspor ceza sahası önünde hızlı paslaşmalar sonrası Makoumbou'dan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

21. dakikada Bahadır Öztürk'ün uzun pasında defansın arkasına sarkan Boli'nin şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada sol kanattan Samet Karakoç'un ortasında Boli'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

45+4. dakikada korner atışındaki pozisyon sonrası VAR tavsiyesiyle kenara çağırılan Abdullah Taşkınsoy, pozisyonu incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

45+6. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ndiaye'nin şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

45. dakikada Elayis Tavsan'ın köşe vuruşundan ortasına Satka ile hareketlenen Antalyasporlu Dzhikiya'nın müdahalesiyle top kornere çıktı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesi sonucu Dzhikaya'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ndiaye'nin vuruşunda top, kale direğine çarparak sahaya döndü. Topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59. dakikada konuk ekip golü buldu. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasına hareketlenen Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

62. dakikada Samet Karakoç'un sol kanattan yerden yaptığı ortaya hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün kale önünde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

89. dakikada Samsunspor bir gol daha buldu. Tomasson'un uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moundilmadji'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 0-2

ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.

