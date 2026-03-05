ZTK’da Karadeniz rüzgarı! Antalyaspor - Samsunspor: 0-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın gollerini Cherif Ndiaye ve Marius Mouandilmadji kaydetti.

Samsunspor, ZTK'da Antalyaspor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Antalyaspor ceza sahası önünde hızlı paslaşmalar sonrası Makoumbou'dan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

21. dakikada Bahadır Öztürk'ün uzun pasında defansın arkasına sarkan Boli'nin şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada sol kanattan Samet Karakoç'un ortasında Boli'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

45. dakikada Elayis Tavsan'ın köşe vuruşundan ortasına Satka ile hareketlenen Antalyasporlu Dzhikiya'nın müdahalesiyle top kornere çıktı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesi sonucu Dzhikaya'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ndiaye'nin vuruşunda top, kale direğine çarparak sahaya döndü. Topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59. dakikada konuk ekip golü buldu. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasına hareketlenen Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

62. dakikada Samet Karakoç'un sol kanattan yerden yaptığı ortaya hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün kale önünde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

89. dakikada Samsunspor bir gol daha buldu. Tomasson'un uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moundilmadji'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 0-2