MAĞAZACILIKTA KÂR ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ Sahada alınan sonuçlar kadar ekonomik tarafta gelen gelişmeler de öne çıktı. Sabah'ın haberine göre Galatasaray Mağazacılık AŞ, yüzde 18 olan kâr oranını yüzde 38'e yükseltti. Bu artışla birlikte cironun 5.5 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi.

Kulübün mağazacılık performansındaki bu yükseliş, sarı-kırmızılıların sezon boyunca saha dışındaki en önemli başarı başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor. Kâr oranındaki artışın, kulübün finansal istikrarına doğrudan katkı sağladığı ifade ediliyor.

FORMA HEDEFİ YİNE 1 MİLYON Galatasaray'ın forma satışındaki hedefi de dikkat çekiyor. Geçen sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, son retro serisiyle bu sezon da aynı seviyeye ulaşmak istediği öğrenildi.

Bu hedef doğrultusunda kulüp mağazacılık tarafında yeni ürün ve koleksiyonlarla satış ivmesini korumayı planlıyor. Retro serisinin yarattığı ilginin, forma satışlarında yeni bir hareketlilik oluşturduğu ifade ediliyor.