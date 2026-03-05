Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Şampiyonluklarla birlikte imza coşkusunu daha da katlamayı hedefleyen yönetim, güçlenerek kadro kalitesini artırmak amacında.
ASLAN'A DEV GELİR
Mücadele ettiği her kulvarda başarılı sonuçlar alan Galatasaray, ekonomik anlamda da istikrarlı bir tablo ortaya koyuyor. Sarı-kırmızılıların son dönemde elde ettiği gelir verileri gündeme gelirken, kulübün mağazacılık tarafındaki büyüme dikkat çekti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Grubunu lider bitiren Cimbom, böylece Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırarak sezon hedeflerinde iddiasını sürdürdü.
MAĞAZACILIKTA KÂR ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ
Sahada alınan sonuçlar kadar ekonomik tarafta gelen gelişmeler de öne çıktı. Sabah'ın haberine göre Galatasaray Mağazacılık AŞ, yüzde 18 olan kâr oranını yüzde 38'e yükseltti. Bu artışla birlikte cironun 5.5 milyar TL seviyesine ulaştığı belirtildi.
Kulübün mağazacılık performansındaki bu yükseliş, sarı-kırmızılıların sezon boyunca saha dışındaki en önemli başarı başlıklarından biri olarak değerlendiriliyor. Kâr oranındaki artışın, kulübün finansal istikrarına doğrudan katkı sağladığı ifade ediliyor.
FORMA HEDEFİ YİNE 1 MİLYON
Galatasaray'ın forma satışındaki hedefi de dikkat çekiyor. Geçen sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, son retro serisiyle bu sezon da aynı seviyeye ulaşmak istediği öğrenildi.
Bu hedef doğrultusunda kulüp mağazacılık tarafında yeni ürün ve koleksiyonlarla satış ivmesini korumayı planlıyor. Retro serisinin yarattığı ilginin, forma satışlarında yeni bir hareketlilik oluşturduğu ifade ediliyor.
LIVERPOOL MAÇINDA REKOR SATIŞ BEKLENTİSİ
Galatasaray'da gözler bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların haftaya Liverpool ile oynayacağı karşılaşmada rekor bir satış beklendiği bilgisi de öne çıktı.
Kulüp cephesinde bu büyük maçın, hem tribün atmosferi hem de mağazacılık gelirleri açısından önemli bir fırsat olarak görüldüğü belirtiliyor. Galatasaray'ın Liverpool maçıyla birlikte mağazacılık gelirinde yeni bir zirve hedeflediği ifade ediliyor.
CİMBOM'A MÜJDE
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 25. haftadaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'u yenerek 4'te 4 yapan ve turunu geçen sarı-kırmızılılarda, kritik maç öncesi iki müjdeli haber birden geldi.
Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Cimbom, Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. En yakın takipçisinin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu deplasmandan kayıpsız çıkmak istiyor.
YUNUS AKGÜN VE ROLAND SALLAI DERBİYE HAZIR
Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Alanya deplasmanına götürülmeyen Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin durumu merak konusu olmuştu. Kritik derbi öncesinde sarı-kırmızılılara sakatlardan iyi haber geldi.
Kupa maçının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün'ün durumunun düzeldiği ve Beşiktaş derbisinde göreve hazır olduğu belirtildi. Böylece Galatasaray, derbi öncesinde iki önemli oyuncusundan sevindirici haber aldı.
OKAN BURUK DERBİ İÇİN TAKTİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, son haftaların formda ve yenilmez takımı Beşiktaş'a karşı taktik çalışmalarına başladığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, derbiye özel bir plan üzerinde durduğu belirtiliyor.
Buruk'un, önde Victor Osimhen'le başlayan baskı anlayışına derbide de devam edeceği aktarıldı. Galatasaray'ın bu anlayışla rakibini hataya zorlamayı planladığı, orta sahada üstünlüğü ele geçirip erken gol bularak sonuca gitmek istediği kaydedildi.
Galatasaray'da Yunus Akgün ve Roland Sallai'nin yeniden takıma dönmeye hazır hale gelmesi, derbi öncesinde teknik heyetin elini güçlendiren önemli bir gelişme oldu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş deplasmanında hem liderliğini korumak hem de şampiyonluk yarışında avantajını sürdürmek için sahaya çıkacak.
DİKKAT ÇEKEN ÇIKŞ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla gündemdeki yerini koruyor. Bu sezon üç kulvarda da yoluna devam eden Galatasaray'da Osimhen'le ilgili transfer iddiaları yeniden alevlenirken, Nijeryalı eski futbolcu Jonathan Akpoborie'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
Geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralanan ve sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla öne çıkan Osimhen'in bonservisinin alındığı belirtilirken, yıldız golcünün bu sezon da aynı çizgiyi sürdürdüğü ifade ediliyor. 26 yaşındaki santrforun adının şimdiden farklı kulüplerle anılması, transfer söylentilerini artırdı.
BAYERN MÜNİH İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Adı çok sayıda dev kulüple anılan Victor Osimhen için son olarak Bayern Münih iddiası ortaya atıldı. Avrupa basınında, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin golcü futbolcuyu takımda görmek istediği öne sürüldü.
Galatasaray cephesinde ise Osimhen için 150 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı. Bu iddialar, yaz transfer dönemine yaklaşılırken gündemi daha da hareketlendirdi.
AKPOBORIE'DEN "ALMANYA" MESAJI
Osimhen-Bayern Münih iddiaları konuşulurken, kariyerinin önemli bölümünü Almanya'da geçiren Nijeryalı eski futbolcu Jonathan Akpoborie'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Wolfsburg, Stuttgart ve Hansa Rostock gibi takımlarda forma giyen Akpoborie'nin, Be Soccer kaynaklı haberde Osimhen'in Almanya'ya dönmeyi düşünmesi gerektiğini söylediği belirtildi.
"ALMANYA'YA UYUM SAĞLAMASI ÇOK KOLAY OLUR"
Jonathan Akpoborie, Osimhen'in Galatasaray'da "harika işler yaptığını" vurgularken, Almanya bağlantısına dikkat çekti. Akpoborie'nin, "Almanya'da gelişti ve biraz Almanca öğrenmiş olmalı. Gelişimini Almanya'da geçirdi. Wolfsburg kültürünü biliyor, bu yüzden uyum sağlaması çok kolay olur" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
SAHA DIŞI VURGUSU VE ELEŞTİRİ
Akpoborie'nin açıklamalarında saha dışı davranışlara da yer verdiği belirtildi. Nijeryalı eski futbolcu, "Sadece yetenek yetmez, saha dışı davranışları da çok önemlidir" ifadesini kullandı. Osimhen'in kariyeri boyunca antrenörlerle yaşadığı anlaşmazlıklara değinen Akpoborie'nin, "Victor'un etrafındaki her şey her zaman bir drama olmuştur" yorumunu yaptığı aktarıldı.
"ONU GERÇEKTEN BEĞENİYORUM"
Eleştirilerine rağmen Osimhen'e duyduğu hayranlığı da dile getiren Akpoborie'nin, "Victor'u ilk olarak Wolfsburg'da gördüm. Sahada yarattığı tüm dramayı bir kenara bırakırsak, onu gerçekten beğeniyorum" sözleriyle açıklamalarını tamamladığı kaydedildi.
FOFANA AŞKI BİTMİYOR
Galatasaray, mücadele ettiği tüm kulvarlarda yoluna emin adımlarla ilerlerken sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da hız kesmiyor. Cimbom'da orta saha için gündemde yer alan Youssouf Fofana hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Ara transfer döneminde orta saha takviyesi adına genç oyuncu Renato Nhaga'yı kadrosuna katan Galatasaray, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte orta sahada Nhaga, Torreira, Lemina, Sara ve İlkay Gündoğan alternatifleri bulunurken, ara transfer döneminde yakından takip edilen bir isim yeniden gündeme geldi.
HEP GÜNDEMDEYDİ
Galatasaray'ın bir süredir yakından takip ettiği Fransız orta saha Youssouf Fofana için sezon sonunda transfer ihtimalinin yeniden konuşulmaya başlandığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılıların Fofana'dan vazgeçmediği, oyuncunun durumunun yaz transfer dönemi yaklaşırken tekrar değerlendirildiği aktarıldı.
MILAN ORTA SAHADA DEĞİŞİME HAZIRLANIYOR
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Milan, yaz transfer döneminde orta sahada değişime gitmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin Corinthians forması giyen genç oyuncu Andre'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtiliyor.
Haberde, Milan yönetiminin bu transfer için yaklaşık 15 milyon euro + 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay içeren bir anlaşma sağladığı ifade edildi. Andre transferinin gerçekleşmesi halinde Milan'ın orta sahada bir satış yapabileceği, bu noktada en güçlü adayın ise Fofana olduğu öne sürülüyor.
GALATASARAY İÇİN YENİ FIRSAT İHTİMALİ
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Fofana'nın durumunu yakından takip eden Galatasaray için yeni bir fırsat doğabileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların şu aşamada Fofana için resmi bir adım atmadığı, ancak oyuncunun durumunu izlemeyi sürdürdüğü ve şartların oluşması halinde yaz transfer döneminde girişimde bulunabileceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Bu sezon Milan formasıyla 25 maçta süre alan 27 yaşındaki Youssouf Fofana, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Fransız orta sahanın Milan ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor. Fofana'nın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.