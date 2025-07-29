CHP'deki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" tanıtımı krize döndü.
İBB tutuklusu Buğra Gökçe ve narko-fuhuş partileriyle anılan Fatih Keleş parti kurullarına girerken Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'in organize ettiği tanıtım programından rahatsız olduğu öne sürüldü.
Bu rahatsızlık Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve CHP Genel Merkezi tarafından fonlanan Halk TV yayınına da yansıdı.
CHP'DEKİ KEMALCİLER: EKREM OUT ÖZGÜR IN
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler ise Özgür Özel'in "toplantı ses getirmesin" diye böyle bir zaman dilimini özellikle seçtiğini söyledi.
Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Özel'in İmamoğlu'na karşı adaylık hesapları içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, "İsmail Saymaz Burhanettin'e kibarca bırak bu işleri git eczanede ilaç sat demiş tabi dolaylı olarak eczacı olan Özel'e de. Bu arada Saraçhane tayfanın görmek istemediği şey. Bu toplantı ses getirmemesi için böyle tertip edildi. Hala farkında değil misiniz ? Ekrem OUT, Özgür İN" dedi.
Özel, CHP'nin CAO toplantısında bile "Adayımız İmamoğlu" dedikten 5 dakika sonra top çevirip "Onların yolunu bekleyemeyiz. Hepimiz adayız" demişti.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL TEPKİ: YOLU YOL DEĞİL
Özgür Özel'in adayın anketlere göre belirleneceğini açıklaması ve Mansur Yavaş cephesinden gelen mesajların ardından konuşan Ekrem İmamoğlu ise "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil." diyerek Özel'e sert vurdu.
