CHP'de "CAO" kavgası! Silivri reçeteyi Özgür Özel ve Burhanettin Bulut'a kesti | Takvim aylardır yazıyor: "Ekrem out Özgür IN"

CHP'de "CAO" krizi patlak verdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday ofisi tanıtımından rahatsız olduğu söylenirken Silivri medyası Özgür Özel ve ekibini hedefe koydu. Toplantının zamanlamasının yanlış olduğunu söyleyen İsmail Saymaz "Burhanettin Bey'in mesleği eczacılık. Benden ne kadar eczacı olursa ondan da o kadar basın sorumlusu olur!" dedi. Saymaz'a bu mesajı Silivri'nin verdirttiği söyleniyor. CHP'deki Kemalciler ise Takvim.com.tr'nin aylardır yazdığı bir hakikate dikkat çekti. Özel'in aday ofisi tanıtımını bilerek böyle bir zamanda yaptığını belirtip "Ekrem OUT, Özgür IN" dedi.

CHP'deki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" tanıtımı krize döndü.

İBB tutuklusu Buğra Gökçe ve narko-fuhuş partileriyle anılan Fatih Keleş parti kurullarına girerken Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'in organize ettiği tanıtım programından rahatsız olduğu öne sürüldü.

Halk TV'de CHP Genel Merkezi'ne "eczacı" göndermesi


Bu rahatsızlık Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve CHP Genel Merkezi tarafından fonlanan Halk TV yayınına da yansıdı.

İSMAİL SAYMAZ'DAN BULUT'A: ECZACIDAN BASIN SORUMLUSU MU OLUR?

İsmi İBB iddianamesinde "fonlanan gazeteciler" arasında yer alan İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tanıtım toplantısı İran ve Tanju Özcan gündeminin gerisinde kaldığını belirtip zamanlamanın yanlış olduğunu söyledi.

"CHP'nin strateji hatası yaptığını düşünüyorum" diyen Saymaz,"Milletim sadece İran konuştuğu bir günde bu toplantı yapılır mı? Kimse dönüp bu konuyla ilgilenmez. Yaptıkları toplantı bile Tanju Özcan'ın gölgesinde kaldı. CHP'de basın ve yayından sorumlu isim Burhanettin Bulut. Ben daha önce de söyledim Burhanettin Bey'in mesleği eczacılık. Benden ne kadar eczacı olursa ondan da o kadar basın sorumlusu olur!" ifadelerini kullandı.

Aynı programda İbrahim Kahveci ise "Eczacının basın ve halkla ilişkiler şeyinde ne işi var?"sorusunu sordu.
SİLİVRİ Mİ SÖYLETTİ?

Halk TV'de kayda geçen bu yorumlar Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ne Ekremci kanallarda gönderdiği dolayı bir tepki mesajı olarak değerlendiriliyor.

CHP'DEKİ KEMALCİLER: EKREM OUT ÖZGÜR IN

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler ise Özgür Özel'in "toplantı ses getirmesin" diye böyle bir zaman dilimini özellikle seçtiğini söyledi.

Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Özel'in İmamoğlu'na karşı adaylık hesapları içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, "İsmail Saymaz Burhanettin'e kibarca bırak bu işleri git eczanede ilaç sat demiş tabi dolaylı olarak eczacı olan Özel'e de. Bu arada Saraçhane tayfanın görmek istemediği şey. Bu toplantı ses getirmemesi için böyle tertip edildi. Hala farkında değil misiniz ? Ekrem OUT, Özgür İN" dedi.

TAKVİM.COM.TR AYLARDIR YAZIYOR

Nitekim Takvim.com.tr aylardır Özgür Özel'in adaylık planları içerisinde olduğu manşet manşet yazıyor.

Özel, CHP'nin CAO toplantısında bile "Adayımız İmamoğlu" dedikten 5 dakika sonra top çevirip "Onların yolunu bekleyemeyiz. Hepimiz adayız" demişti.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL TEPKİ: YOLU YOL DEĞİL

Özgür Özel'in adayın anketlere göre belirleneceğini açıklaması ve Mansur Yavaş cephesinden gelen mesajların ardından konuşan Ekrem İmamoğlu ise "İmamoğlu olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil." diyerek Özel'e sert vurdu.


