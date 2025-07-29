Halk TV'de kayda geçen bu yorumlar Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ne Ekremci kanallarda gönderdiği dolayı bir tepki mesajı olarak değerlendiriliyor.

CHP'DEKİ KEMALCİLER: EKREM OUT ÖZGÜR IN



Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler ise Özgür Özel'in "toplantı ses getirmesin" diye böyle bir zaman dilimini özellikle seçtiğini söyledi.



Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Özel'in İmamoğlu'na karşı adaylık hesapları içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, "İsmail Saymaz Burhanettin'e kibarca bırak bu işleri git eczanede ilaç sat demiş tabi dolaylı olarak eczacı olan Özel'e de. Bu arada Saraçhane tayfanın görmek istemediği şey. Bu toplantı ses getirmemesi için böyle tertip edildi. Hala farkında değil misiniz ? Ekrem OUT, Özgür İN" dedi.