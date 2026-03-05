ABD-İsrail'in İran'a saldırısıyla bölge ateş çemberine döndü.

Son olarak dün (4 Mart) Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI A HABER'DE AÇIKLADI: TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMADIK

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber canlı yayınınında soruları yanıtladı.

AHaber CANLI YAYIN

Garibabadi şunları söyledi:

Türkiye'yi hedef almamız için bir sebep yok. Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var. Ancak ABD-İsrail sivilleri ve alt yapıyı hedef alıyor. Gazze'de işledikleri uçları biliyoruz.

Şu anda yerel düzeyde değerlendirmeler yapıyoruz ve herhangi bir kanıtta hata İran'ın Amerika'ya saldırdığına dair. Amerika her zaman bizim bölgemizdeydi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin saldırmadığı bir ülkeydi. Bizim füzelerimiz Amerika'ya ulaşabilecek şekilde tasarlanmıyor. Eğer bir saldırganlıkla karşı karşıya kalıyorsak, bizim de harekete geçmemiz gerekiyor. Evet, burada bir saldırı var ama çeşitliliği savunma konusunda çok kararlıyız. Uluslararası birimlerle birlikte İran'ı savunmaya yöneliktir. Ulusumuz da şu anda birleşmiş durumda olanı savunmamız için. ürünü savunmaya devam ederken şu ana kadar yüzleştiğimiz durumlara bakıldığında, acı vericilerle durumsallaştık. Amerika'nın ülkelerine bunlar oldu.

"KOMŞU ÜLKELERİ HEDEFLEMİYORUZ"

Biz komşu ülkeleri hedeflemiyoruz. Komşularımızla birlikte iyi bir tane mevcut, bir tanesi mevcut. Burada İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir saldırganlık görülüyor, kendi bölgesinde bile. Evet, onları hedeflemeye çalışıyorlar ama burada biz komşu ülkelerine karşı bir savaş açmıyoruz. Bu bölgedeki konumdaşlarımızla da yakın tanıtımlarımız içerisindeyiz.

Bu durumun çok açık bir şekilde olduğunu belirttik; biz burada komşularımızla ve bu ülkelerle savaş içerisinde olmadığımızı, kendi sivillerimizi, kendi insanlarımızı koruduğumuzu belirttik. Amerika'nın saldırılarından dolayı bunu yapmak zorundaydık. İran'ın hiçbir nedeni yok, bu güçlerle saldırıya uğraması için. Amerika'nın kendi tarafının saldırganlığını gördük, sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bu komşularımıza karşı bir savaş değil.

Detaylar gelecek...