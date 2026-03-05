ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayınında bugün, 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili sarsıcı bir gelişme yaşandı.
Yurt dışından programa bağlanan bir izleyici, maktulün kızı Sude Arıkan'ın Dubai'de "Onur" adlı bir kişiyle buluştuğunu ve alkol aldıktan sonra babasının ölümüyle ilgili korkunç bir itirafta bulunduğunu iddia etti.
İhbarda bulunan kişi, Sude'nin"Babamı annem ve arkadaşı öldürdü" dediğini ve bu konuşmaların ses kaydının Onur adlı kişide mevcut olduğunu öne sürdü.''Babamı 'annem ve arkadaşı öldürdü' dedi''
Sude'nin Onur isimli şahsa,"Babam artık yok, annem ve arkadaşı babamı öldürdü. İnternetten nasıl zehirlenir diye bakmışlar, sonra zehri içli köftenin içine koyup piknikte babama yedirmişler"dediği iddia edildi.
Sude Arıkan ise canlı yayında bu iddiaları sert bir dille yalanlayarak"Onur diye kimseyle tanışmadım"savunmasını yaptı.
DUBAİ'DEKİ ESRARENGİZ "ONUR" KİM?
Canlı yayına gelen ihbara göre; Sude Arıkan Dubai'de Onur isimli şahsın aracına binerek bir mekana gitti. İddia sahibi, Sude'nin o gece alkolün etkisiyle babasının şüpheli ölümü hakkında bildiklerini anlattığını ve Onur'un bu itirafları kaydettiğini savundu. Kayıtların emniyete iletileceği belirtilirken, Sude Arıkan stüdyoda köşeye sıkıştı. Genç kız, Dubai'de böyle bir görüşme gerçekleştirmediğini iddia etti.
100 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN PERDE ARKASI
Ankara'da 16 Kasım'da eski eşinin evinde hayatını kaybeden Ramazan Arıkan'ın ölümü, beraberinde büyük bir miras kavgasını da getirdi. Yaklaşık 100 milyon liralık mal varlığı bulunan Arıkan'ın; Ankara, Aydın ve Dubai'deki mülkleri nedeniyle eski eşi Sultan Seki ve Mustafa Ünal tarafından zehirlendiği iddia ediliyor.
KRİTİK BEKLEYİŞ: SES KAYITLARI EMNİYETE Mİ GİDİYOR?
Müge Anlı stüdyosunda tansiyonun bir an bile düşmediği olayda, şimdi gözler Dubai'den dönmesi beklenen eski eş Sultan Seki ve Mustafa Ünal'ın vereceği yeni ifadelere çevrildi. Emniyete ulaştırılacağı söylenen o kritik ses kayıtlarının içeriği, davanın tüm seyrini değiştirebilir. Dubai hattındaki Onur adlı şahsın kayıtları teslim edip etmeyeceği merakla bekleniyor.
DÜNKÜ YAYINDAN NOTLAR: ÇELİŞKİLİ İFADELER VE "PİKNİK" GECESİ
Dünkü canlı yayında, Ramazan Arıkan'ın ağabeyi Adem Arıkan'ın iddiaları damga vurmuştu. Arıkan, kardeşinin olay gecesi oğluyla pikniğe gittiğini, akşam saatlerinde ise oğlu ve Mustafa Ünal tarafından ayakta duramaz halde eve getirildiğini söylemişti. Güvenlik kamerası kayıtlarında Arıkan'ın eski eşinin evinde iki saat kaldığı, ardından ambulans çağrıldığı görülmüştü.
Eski eş Sultan Seki ile Mustafa Ünal'ın ifadelerindeki çelişkiler ise güvenlik birimlerinin dikkatini çekti. Sude Arıkan ise dünkü açıklamasında annesinin Mustafa Ünal ile ilişkisini Dubai'den birlikte geldiklerini görünce anladığını ve mirasın kendilerine kalması için avukatlara yüklü ödemeler yaptıklarını itiraf etmişti.
MERAK EDİLENLER
Ramazan Arıkan nasıl öldü?
Ankara'daki incelemelere göre ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti; zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor.
Dubai'deki ses kaydı iddiası nedir?
Bir izleyici, Sude Arıkan'ın Dubai'de "Babamı annem ve arkadaşı öldürdü"dediğini ve bunun ses kaydı olduğunu öne sürdü.
Sude Arıkan iddiaları kabul etti mi?
Hayır, Sude Arıkan "Onur" isimli birini tanımadığını ve bu görüşmenin hiç yaşanmadığını savundu.
Mustafa Ünal'ın olaydaki rolü ne?
Arıkan'ın eski eşi Sultan Seki ile ilişkisi olduğu ve olay gecesi maktulü eve getiren kişilerden biri olduğu iddia ediliyor.
