Sude'nin Onur isimli şahsa,"Babam artık yok, annem ve arkadaşı babamı öldürdü. İnternetten nasıl zehirlenir diye bakmışlar, sonra zehri içli köftenin içine koyup piknikte babama yedirmişler"dediği iddia edildi.

Sude Arıkan ise canlı yayında bu iddiaları sert bir dille yalanlayarak"Onur diye kimseyle tanışmadım"savunmasını yaptı.

DUBAİ'DEKİ ESRARENGİZ "ONUR" KİM? Canlı yayına gelen ihbara göre; Sude Arıkan Dubai'de Onur isimli şahsın aracına binerek bir mekana gitti. İddia sahibi, Sude'nin o gece alkolün etkisiyle babasının şüpheli ölümü hakkında bildiklerini anlattığını ve Onur'un bu itirafları kaydettiğini savundu. Kayıtların emniyete iletileceği belirtilirken, Sude Arıkan stüdyoda köşeye sıkıştı. Genç kız, Dubai'de böyle bir görüşme gerçekleştirmediğini iddia etti.

100 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN PERDE ARKASI Ankara'da 16 Kasım'da eski eşinin evinde hayatını kaybeden Ramazan Arıkan'ın ölümü, beraberinde büyük bir miras kavgasını da getirdi. Yaklaşık 100 milyon liralık mal varlığı bulunan Arıkan'ın; Ankara, Aydın ve Dubai'deki mülkleri nedeniyle eski eşi Sultan Seki ve Mustafa Ünal tarafından zehirlendiği iddia ediliyor.