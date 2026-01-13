GENÇLİG 2026’nın lansmanı dün gerçekleşti

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) tarafından düzenlenen liseler arası futbol turnuvasının lansmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Bak, gençleri spora teşvik eden açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Özellikle çağımızda gençlerimizi dijital bağımlılık ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için tüm gençlerimizi spor tesislerine davet ediyoruz" dedi. Bakan ayrıca, Türkiye'de spor altyapısında yaşanan gelişmelere de değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi nedeniyle ülkemizde adeta bir spor tesisi devrimi yaşandı" ifadelerini kullandı. TÜGVA tarafından düzenlenen bu futbol turnuvası, aynı zamanda öğrenciler arasında arkadaşlık ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedefliyor. Gençler fair-play ruhunu öğrenme fırsatı bu turnuva bulacak.

