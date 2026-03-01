Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü! Gündem İran... "Ciddi neticeleri olur" uyarısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail-İran hattındaki cereyan eden ve tüm Ortadoğu'yu etkisi altına alan tehlikeli gerilimin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan'a düşen füzelerden dolayı Selman'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. İki lideri bölgede son durumu ele aldı. Başkan Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.
Ortadoğu'daki çok sayıda ülkeye füzeler düşerken Türkiye bölgedeki istikrarı ve caydırıcı gücünü ortaya koydu.
Ankara, süreci suhulete erdirmek çin diplomatik girişimlerine hız verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sırasıyla ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.
SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ: "GEÇMİŞ OLSUN" TEELEFONU
Erdoğan son olarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi.
"GEREKLİ MÜDAHALEDE BULUNULMAZSA KÜRESEL GÜVENLİK İÇİN CİDDİ NETİCELER OLUR"
Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.
"DİYALOG EN AKILCI YOL"
Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.