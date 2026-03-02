TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü | Bakan açıkladı: Kritik eşik aşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2025 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğunu öngördüklerini açıkladı.

Türkiye'nin milli geliri 1,6 trilyon dolara, kişi başına geliri 18 bin 40 dolara yükseldi.

GSYH, iktisadi faaliyet kollarına göre A10 (1) düzeyinde büyüme hızları, 2025 (Haberin fotoğrafları AA'dan grafikleri TÜİK'ten alınmıştır.)



TÜRKİYE EKONOMİSİ GEÇEN YIL YÜZDE 3,6 BÜYÜDÜ



Buna göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşımış oldu.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı rakamlara ilişkin sosyal medya hesabında değerlendirmeler bulundu.



Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK tarafından bugün açıklanan GSYH verilerine göre ekonomimiz 2025 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik yüzde 0,4 büyüdü. 2025 yılı geneli büyümesi yüzde 3,6 gerçekleşti. Milli gelir 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelir 18.040 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz.

Tarımda don ve kuraklığın etkileri yılın son çeyreğinde de devam ederken diğer sektörlerde üretim artışı sürdü. 2025 yılında sanayi katma değeri yüzde 2,9 ile son dört yılın en yüksek artışını kaydetti. Deprem bölgesinde konut teslimine hız vermemizin de etkisiyle inşaat sektöründe katma değer artışı güçlü seyrini korudu.