İsrail'in tehditleri sonrası Beyrut'a göç

İsrail ordusu sözcüsü Ella Waweya, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki 50'den fazla yerleşim birimini hedef alacaklarını duyurarak sakinlerin evlerini boşaltmalarını istedi.

İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlendi.