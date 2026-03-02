İftar sonrası neden uyku geliyor? Dr. Şefika Aydın Selçuk’tan kan şekerini dengeleyen ‘3 kritik’ tatlı kuralı

On bir ayın sultanı Ramazan'da iftar ve sahurda beslenmenin dengeli olması gerekiyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Şefika Aydın Selçuk, Ramazan ayında tatlı tüketiminin tamamen yasaklanması gerekmediğini ancak zamanlama, porsiyon ve seçim konularında dikkatli olunmasının önemli olduğunu söylüyor.

İftar sonrası hemen tatlıya sarılmak, kan şekerinde sert dalgalanmalara neden oluyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir) RAMAZAN'DA TATLI TÜKETİMİ NASIL OLMALI? DR. ŞEFİKA AYDIN SELÇUK UYARDI Gün boyu süren açlığın ardından vücudun kan şekerini dengelemek için hassas bir sürece girdiğini belirten Selçuk, iftarla birlikte alınan karbonhidratların kan şekerini yükselttiğini, pankreasın insülin salgılayarak glukozu hücrelere taşıdığını kaydediyor. İftarın hemen ardından yüksek şeker içeren tatlıların tüketilmesinin ise kan şekerinde ani ve keskin dalgalanmalara yol açarak vücudu fazla enerjiyi depolama eğilimine yönlendirebileceğini kaydediyor.