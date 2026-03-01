Afganistan’dan Pakistan’daki askeri üslere saldırı
Afganistan yönetimi, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletleri ile Rawalpindi’deki Nur Khan Hava Üssü dahil bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı. Karşılıklı operasyonlar sonrası Afganistan-Pakistan sınır hattında gerilim yeniden tırmanırken, iki ülke arasında güvenlik krizi derinleşiyor.
Hızlı Özet Göster
- Afganistan yönetimi, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Rawalpindi'deki askeri üs ve tesislerini hedef aldığını duyurdu.
- Bu gelişme, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan sınır hattındaki hedeflere operasyon düzenlemesinin ardından yaşandı.
- Afganistan yönetimi sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 66 kişinin yaralandığını bildirdi.
- Gerilimin temelinde, Pakistan'ın terör örgütü olarak gördüğü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da barındığı iddiası ve Kabil yönetiminin bu iddiayı reddetmesi yer alıyor.
- Afganistan yönetimi, Pakistan'ın saldırıları sonrası bu ülkenin Kabil Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.
Afganistan yönetimi, Pakistan'ın farklı bölgelerinde bulunan bazı askeri üs ve tesislerin hedef alındığını duyurdu. Gelişme, iki ülke arasındaki sınır hattında son dönemde artan gerilimin ardından geldi.
Afganistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki bazı askeri üsler ile Rawalpindi kentinde bulunan "Nur Khan" hava üssü dahil çeşitli askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.
SINIR HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede art arda meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan sınır hattında "terör kampı" olarak nitelendirdiği 7 noktaya operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.
Afganistan Savunma Bakanlığı ise söz konusu saldırıların ardından Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceğini" duyurmuştu.
Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry, Afganistan sınırı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 70 militanın etkisiz hale getirildiğini açıklarken, Kabil yönetimi ise saldırılar sonrası Pakistan'ın Kabil Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.
Afganistan yönetimi sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, iki ülke arasında yaşanan karşılıklı saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını bildirdi.
TTP GERİLİMİ İLİŞKİLERİ ZORLUYOR
İslamabad yönetimi, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından Kabil yönetiminden Pakistan Talibanı (TTP) konusunda daha etkili önlemler almasını talep ediyor. Pakistan, terör örgütü olarak tanımladığı TTP'nin Afganistan topraklarında barındığını ve buradan saldırılar düzenlediğini savunuyor.
Afganistan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini ileri sürüyor. Örgütün, İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca yer alan aşiret bölgelerinde etkin olduğu biliniyor.