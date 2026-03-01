Afganistan’dan Pakistan’daki askeri üslere saldırı

Gerilimin temelinde, Pakistan'ın terör örgütü olarak gördüğü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da barındığı iddiası ve Kabil yönetiminin bu iddiayı reddetmesi yer alıyor.

Afganistan yönetimi sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılarda 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 66 kişinin yaralandığını bildirdi.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Rawalpindi'deki askeri üs ve tesislerini hedef aldığını duyurdu.

Afganistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki bazı askeri üsler ile Rawalpindi kentinde bulunan "Nur Khan" hava üssü dahil çeşitli askeri tesislerin hedef alındığı bildirildi.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın farklı bölgelerinde bulunan bazı askeri üs ve tesislerin hedef alındığını duyurdu. Gelişme, iki ülke arasındaki sınır hattında son dönemde artan gerilimin ardından geldi.

Afganistan Savunma Bakanlığı ise söz konusu saldırıların ardından Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceğini" duyurmuştu.

TTP GERİLİMİ İLİŞKİLERİ ZORLUYOR

İslamabad yönetimi, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından Kabil yönetiminden Pakistan Talibanı (TTP) konusunda daha etkili önlemler almasını talep ediyor. Pakistan, terör örgütü olarak tanımladığı TTP'nin Afganistan topraklarında barındığını ve buradan saldırılar düzenlediğini savunuyor.

Afganistan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini ileri sürüyor. Örgütün, İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiili sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca yer alan aşiret bölgelerinde etkin olduğu biliniyor.