ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün | Amerika açıkladı: 3 adet F-15E savaş uçağını Kuveyt düşürdü
Orta Doğu’da savaşın fitili ateşlendi. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. Tahran 40 günlük yas ilan ederken, Ortadoğu’daki ABD üsleri ile İsrail’e misilleme başlattı. Hamaney’in yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi getirildi. ABD Başkanı Trump, İran’ı tehdit etti ve İranlı liderlerle görüşeceğini belirtti. İsrail Lübnan'dan füze atıldığını iddia ederek Beyrut'a hava saldırı başlattı. İran’a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan’ın Ras Tanura kentindeki Aramco petrol tesisini hedef aldı. İran Kızılayı, İsrail-ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 555'e yükseldiğini bildirdi. Devrim Muhafızlar Netanyahu'nun ofisinin vurulduğunu duyurdu. ABD ordusu, 3 adet F-15E savaş uçağının Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldüğünü bildirdi.
ABD ve İsrail aylardır savurduğu savaş tehdidini fiili saldırıya dönüştürdü. 28 Şubat sabahı Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. İran ise vakit kaybetmedi. "Hayber'in Fethi" adı verilen operasyonu başlatan Tahran yönetimi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı.
Bölge bir anda ateş çemberine döndü.
İran, Netanyahu'nun ofisini Hayber füzesiyle vurduğunu Bibi'nin akıbetinin belirsiz olduğunu duyurdu.
Takvim.com.tr Ortadoğu'daki ateş hattından detayları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
DOST ATEŞİ YAKTI
ABD ordusu: 3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldü. 6 kişilik mürettebatın tamamı güvenli bir şekilde paraşütle atladı.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor.
KONSEY'DEN İLK FOTOĞRAFI
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından göreve başlayan Geçici Liderlik Konseyi'nin toplantısına ilişkin ilk fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.
İRAN NETANYAHU'NUN OFİSİNİ VURDU
İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisine ve İsrail Hava Kuvvetleri komutanının konutuna saldırı gerçekleştirildi. Açıklamaya göre durumları henüz belli değil.
ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 41 ASKER ÖLDÜ
ABD ve İsrail'in İran'ın sınır karakollarına düzenlediği saldırılarda 41 askerin öldüğü belirtildi.
Tesnim Haber Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'ın sınır karakollarına düzenlediği saldırılarda 41 asker hayatını kaybetti.
Söz konusu saldırıların, ülke sınırlarını istikrarsızlaştırmak ve sınır hattında güvenlik zafiyeti oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedild
İRAN'DAN KUVEYT'TEKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI
İran'ın ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne misilleme saldırısında bulunduğu belirtildi.
ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor. AA muhabirine konuşan görgü tanıkları Kuveyt'in başkentinde sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
Görgü tanıkları ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliği'nden dumanların yükseldiğini belirtti. Kuveyt basınında da ABD Büyükelçiliği'nin vurulduğuna ilişkin haberler yer aldı.
ABD'NİN KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ: "BÜYÜKELÇİLİĞE GELMEYİN"
ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği, ülkede devam eden füze ve İHA saldırısı tehdidi nedeniyle vatandaşlarına "bulunduğunuz yerde kalın, büyükelçiliğe gelmeyin" uyarısında bulundu.
Açıklamada, en alt katta ve pencerelerden uzak bir noktaya sığınılması, dışarı çıkılmaması ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.
Büyükelçilik personelinin de bulunduğu yerde sığındığına yer verilen açıklamada, ABD Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
15 SEYİR FÜZESİYLE HEDEF ALINDI
İran Ordusu, ABD’nin Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerine, 15 seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini duyurdu.
İran devlet televizyonu, İran Ordusu'nun 6'ncı duyuru metnini yayımladı.
Açıklamada, "İran Ordusu kara ve deniz kuvvetlerine bağlı füze birlikleri, son saatlerde farklı bölgelerden ABD’nin Kuveyt’teki Ali Es-Salem Hava Üssü ile Hindistan’ın kuzeyindeki düşman gemilerini, toplam 15 seyir füzesiyle hedef aldı." ifadelerine yer verildi.
ÖLENLERİN SAYISI 555'E YÜKSELDİ
İran Kızılay Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 555'e yükseldiğini duyurdu.
Fars Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada,"131 yerleşim birimine düzenlenen saldırılarda 555 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
İran Kızılay Sözcüsü Mücteba Halidi, 28 Şubat'taki açıklamasında, ABD-İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
"100 BİN YEDEK ASKER ÇAĞIRDIK"
İsrail ordusu, 100 bin yedek askeri göreve çağırdığını duyurdu.
İHA SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ
Suudi Arabistan, Dammam kentindeki Ras Tanura Rafinerisine sabah saatlerinde saldırı girişiminde bulunan iki insansız hava aracının (İHA) başarıyla engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, basına yaptığı açıkalamada, İHA’ların engellenmesi sırasında düşen parçaların sivil yerleşim alanlarına yakın bölgelerde hasara yol açtığını belirtti.
Sözcü, müdahale sırasında herhangi bir sivilin yaralanmadığını vurguladı.
İHA’ların hangi taraf veya ülke tarafından gönderildiğine dair bilgi paylaşmayan Maliki, düşen parçaların neden olduğu küçük çaplı yangının rafineride çıktığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Yerel kaynaklar, Ras Tanura Limanı’ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde gerçekleşen İHA saldırısının ardından yangın çıktığını, bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini ve tesisten geçici olarak önlem amaçlı tahliye uygulandığını belirtmişti.
SUUDİ ARABİSTAN'IN PETROL TESİSİ HEDEF ALINDI
İran’a ait bir insansız hava aracı, Suudi Arabistan’ın Ras Tanura kentindeki Aramco petrol tesisini hedef aldı.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu beldeleri hedef almaya başladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mahrune, Tayr Felsay ve Bazuriyye, Nebatiye vilayetine bağlı Kalviye, Kana, Hasada, Hırayc Tayr Debe beldelerine saldırılar gerçekleştirdi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan'a karşı günler sürecek bir "saldırı harekatı" başlattıklarını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Zamir, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail'e misilleme saldırısında bulunan Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını öne sürdü.
Lübnan'a karşı giriştikleri saldırının muhtemelen birkaç gün süreceğini belirten Zamir, "Hizbullah'a karşı bir saldırı harekatı başlattık. Uzun günler sürecek bir çatışmaya hazırlanmalıyız." ifadesini kullandı.
Zamir, Lübnan'a dalgalar halinde kesintisiz saldırılar gerçekleştireceklerini belirtti.
31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 20, güneyde ise 11 kişinin yaşamanı yitirdiği ifade edildi.
Açıklamada Dahiye'de 91, güneyde ise 58 kişinin yaralandığı belirtildi.
LÜBNAN ADALET BAKANI NASSAR'DAN GÖZALTI TALEBİ
Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, askeri mahkemeden İsrail'e füze atanların tespit edilerek derhal gözaltına alınmasını talep etti.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Nassar'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve askeri mahkeme nezdindeki hükümet komiseri ile görüştüğü belirtildi.
Görüşmede Nassar'ın Lübnan'dan İsrail'e füze atanların ve azmettirenlerin derhal gözaltına alınarak askeri savcılığa sevk edilmesini talep ettiği ifade edildi.
ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ
ABD'ye ait bir savaş uçağının Kuveyt'te düştüğü bildirildi.
7 İSİM DAHA AÇIKLANDI
İran'da ABD ile İsrail'in saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerden 7'sinin daha isimleri açıklandı.
Tesnim Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı "Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı"ndan yapılan 2 numaralı duyuru metnini yayımladı.
ABD ve İsrail'in saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in ofisinin Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Şirazi, yardımcısı Tümgeneral Ekber İbrahimzade, Genelkurmay Operasyon Başkanlığı Plan ve Operasyon Dairesi Başkanı Muhsini Mutlak, Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Salih Esedi, Kolluk Gücü İstihbarat Teşkilatı Başkanı Gulamreza Rezaiyan, Genelkurmay Hazırlık Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Ali Tacik ve Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Lojistik Başkan Yardımcısı Tümgeneral Muhsin Darrehbaği'nin de öldüğü duyuruldu.
İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dünkü açıklamada Savunma Konseyi toplantısı sırasındaki saldırılarda Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
"MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ"
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.
Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani,"ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.
Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.
Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı ‘Önce Amerika’ sloganını ‘Önce İsrail’e’ dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail’in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.
Laricani, Trump'ı,"yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle"suçladı.
LÜBNAN'DA HAYAT DURDU
Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik devam eden hava saldırıları nedeniyle tüm kamu ve özel okulların, meslek ve teknik eğitim kurumlarının kapatıldığını duyurdu .
ACİL TOPLANTI KARARI: LÜBNAN'DA 20 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.
İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.
Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.
BEKAA'YA SALDIRI TEHDİDİ
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.
Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.
BİNLERCE KİŞİ KUZEYE DOĞRU GÖÇE BAŞLADI
İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.
İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.
İNTİKAM YEMİNİ
İranlı sokaklara inerek intikam yenimi etti. İran yönetimi "intikam meşru bir haktır' diyerek eşi benzeri görülmemiş bir saldırı yapılacağını duyurdu.
37 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETİYORDU
37 yıldır dini lider olarak İran'ın başında olan Ali Hamaney'in ölümü Tahran'da dengeleri değiştirdi. Yeni dini lider seçilene kadar Hamaney'in görevini konsey açıklandı. Ali Riza Arafi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei liderlik konseyini yürütecek.
ABD VE İSRAİL ÜST DÜZEY İRANLILARI ÖLDÜRDÜ
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
Ayetullah Ali Hamaney
Abdurrahim Musevi
Muhammed Pakpur
Ali Şemhani
Aziz Nasırzade
Muhammed Bakıri
Hüseyin Selami
Gulamali Reşid
Emir Ali Hacızade
Davud Şeyhiyan
ABD İRAN SAVAŞ UÇAKLARININ VURULDUĞU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’ı hedef alan saldırılarla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CENTCOM, İran’ın savaş uçaklarının ve İHA’larının vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, "ABD güçleri, İran rejiminin oluşturduğu yaklaşan tehditleri ortadan kaldırmak için cesur adımlar atıyor. Saldırılar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
İNGİLTERE: SALDIRIYA KARŞILIK VERİLDİ
ngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini bildirdi.
Yabancı basının haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı. Bu gece Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.
"HAMANEY'İN İNTİKAMI İÇİN YAPILDI"
Hizbullah’tan, Lübnan’dan İsrail’e gerçekleştirilen füze saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; saldırıları üstlenen Hizbullah, saldırıların İran’ın öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in intikamı için yapıldığını açıkladı.
Saldırılarda Hayfa’nın güneyindeki bir İsrail füze savunma sisteminin hedef alındığı belirtilirken, bu eylemin İsrail'e"İşgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesi için bir uyarı olduğu" ifade edildi. Hizbullah böylece 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail’e ilk kez saldırdığını doğrulamış oldu.
BEYRUT'TA PATLAMA SESLERİ
İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.
İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.
Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.
İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.
İSRAİL YENİ BİR SALDIRI DALGASI BAŞLATTI
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı. Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi. Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.
LÜBNAN'A SALDIRI
İsrail ve ABD İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü.
Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi. ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.
İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı. Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan 6 füze atıldığını aktardı. Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.
"DAHA FAZLA AMERİKAN ASKERİ ÖLEBİLİR"
Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.
İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar."diye konuştu.
"DAHA FAZLA AMERİKAN ASKERİ ÖLEBİLİR"
Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın "terörün sponsorluğunu yapan" bir ülke olduğunu savundu. Trump, bununla da mücadele ettiklerini belirtti.
İRAN HALKINA "ÜLKENİZİ GERİ ALIN" ÇAĞRISI YAPTI
İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da seslenen Trump,"Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte." şeklinde konuştu.
ABD FÜZE RAMPALARININ VURULMA ANINI PAYLAŞTI
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın balistik füze rampalarının imha edildiği görüntüye yer verildi.
Füze rampalarının imha anının siyah-beyaz videoyla gösterildiği paylaşımda, "İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yayması, on yıllardır tehlikeli bir tehdit oluşturuyordu." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Şimdi, Başkanın (Donald Trump) talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor."
"SALDIRILAR DÖRT HAFTA SÜREBİLİR"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta veya daha kısa sürebileceğini ifade etti.
Daily Mail gazetesine konuşan Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'a Suudi Arabistan'ın başlangıçta hedef alındıktan sonra İran'a saldırılar başlatabileceği iddiaları sorulduğunda, "Onlar da savaşıyorlar, onlar da savaşıyorlar." ifadesini kullandı.
İran'a yönelik saldırıların dört hafta boyunca devam edebileceği ihtimalinden bahseden Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU HACKLENDİ
İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3'te yayın akışı siber saldırıyla kesildi. Ekrana yönetim karşıtı mesajlar ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına yönelik konuşması yansıtıldı.
İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 yayını siber saldırıya uğradı. Normal yayın akışının kesildiği kanalda, programların yerine İran yönetimini hedef alan mesajlar yayımlandı. Ekrana yansıyan görüntülerde, "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ifadeleri yer alırken, bir diğer mesajda "İran halkı, kendi geleceği ve ülkelerinin geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnızca kendisi karar vermelidir" denildi.
Yayın kesintisi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına hitaben yaptığı konuşma Farsça altyazıyla ekrana getirildi. Trump ve Netanyahu, konuşmalarında İran yönetimini hedef alarak, İran halkını harekete geçmeye çağırdı. Netanyahu konuşmasında, "Terör rejimine ait binlerce hedefi vurduk. Cesur İran halkının kendisini esaret zincirlerinden kurtarması için gerekli şartları oluşturacağız. Bu nedenle size sesleniyorum İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsattır. Elleriniz kollarınız bağlı oturmayın. Çünkü yakında sizin anınız gelecek, sokağa çıkmanızın isteneceği an" ifadelerini kullandı.