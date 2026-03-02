Son dakika: CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi

Tanju Özcan'ın,ʺArkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksinizʺ diyerek marketleri tehdit ettiği söyleniyor



TANJU ÖZCAN'DAN KÜFÜRLÜ TEHDİT: YA SEVE SEVE YA DA...



Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; belediye şirketi tarafından hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi.



Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine yapılan toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın,"Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için bir hafta süre verildiği öne sürüldü.

DENETİMLER PEŞ PEŞE GELDİ



Başsavcılık açıklamasına göre, verilen sürenin ardından belediye zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik kapsamlı denetim başlattı.

Denetim yapılan şube sayıları şöyle açıklandı:

BİM: 32 şube

A101: 44 şube

ŞOK: 26 şube

CarrefourSA: 5 şube

Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildiği belirtilerek tutanak tutulduğu ve süre verildiği bildirildi. Soruşturma dosyasına göre BİM, CarrefourSA, Nuhmar/1N ve Avantaj isimli market zincirlerinin reklam sözleşmesini kabul ettiği A101 ve ŞOK'un ise sözleşme imzalamayı reddettiği belirtildi.