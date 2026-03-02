Son dakika: CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi
CHP'li Bolu Belediyesi'ndeki haraç düzeni ifşa oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve kurmaylarının 6 büyük zincir marketin sorumlularından zorla rüşvet istediği iddia edildi. Özcan'ın, "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadeleri dosyaya girdi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Özcan ve 12 kişi adliyeye sevk edildi.
CHP'li Bolu Belediyesi'nin marketleri haraca bağladığı ortaya çıktı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz"sözleriyle zincir marketleri tehdit ettiği iddia edildi.
İTİRAF: MARKETLERLE BELEDİYE BİNASINDA GÖRÜŞTÜK
Jandarmada ifade veren Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız birbiriyle çelişti.
İçişleri Bakanlığı müfettişlerine "marketlerle toplantı yapmadım" diyen Tanju Özcan'ın gözaltındaki ifadesinde "belediye binasında görüştük" dediği öğrenildi.
İFADE İŞLEMİ 2 GÜN SÜRDÜ... ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Jandarma araçlarıyla getirilen 13 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
Özcan'la beraber adliyeye sevk edilen isimler şu şekilde:
Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel.
TANJU ÖZCAN'DAN KÜFÜRLÜ TEHDİT: YA SEVE SEVE YA DA...
Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; belediye şirketi tarafından hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi.
Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine yapılan toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın,"Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için bir hafta süre verildiği öne sürüldü.
DENETİMLER PEŞ PEŞE GELDİ
Başsavcılık açıklamasına göre, verilen sürenin ardından belediye zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik kapsamlı denetim başlattı.
Denetim yapılan şube sayıları şöyle açıklandı:
BİM: 32 şube
A101: 44 şube
ŞOK: 26 şube
CarrefourSA: 5 şube
Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildiği belirtilerek tutanak tutulduğu ve süre verildiği bildirildi. Soruşturma dosyasına göre BİM, CarrefourSA, Nuhmar/1N ve Avantaj isimli market zincirlerinin reklam sözleşmesini kabul ettiği A101 ve ŞOK'un ise sözleşme imzalamayı reddettiği belirtildi.
SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLER DENETİM YEDİ
Başsavcılık, ikinci denetimlerin yalnızca sözleşmeyi kabul etmeyen A101 ve ŞOK şubelerine yapıldığını tespit etti. Bu denetimler sonucunda idari para cezaları uygulandığı ve bazı şubelerin 5 gün süreyle ticaretten men edildiği kaydedildi. Uygulamanın ilgili mevzuata aykırı olup olmadığı soruşturma kapsamında inceleniyor. Reklam sözleşmesini kabul eden marketlere ikinci denetim yapılmaması ise dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.