Meteoroloji'den 2 Mart raporu: Sıcaklıklar 4 derece artıyor ama o illerde kar sürprizi var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Mart 2026 güncel hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı ve çığ riski uyarıları peş peşe gelirken; İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İşte il il hava durumu detayları...
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı riskler devam ediyor.
- Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüş mesafesini düşürecek.
- Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
- Rüzgar genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde hava yer yer çok bulutlu seyredecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT
Marmara ile iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüş nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.
RÜZGAR KUZEYDEN ESECEK
Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Şiddetli bir rüzgar uyarısı bulunmuyor.
YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca kar erimesine bağlı riskler de söz konusu. Yetkililer, bu bölgelerde bulunacak vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istiyor.
2 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde bahar havası etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede parçalı ve az bulutlu gökyüzü hakim olurken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda ise yağış ve çığ riski öne çıkıyor.
MARMARA'DA SİS UYARISI
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Edirne'de sıcaklık 14 derece, İstanbul'da 12 derece, Kırklareli'nde 13 derece ve Kocaeli'nde 15 derece olarak ölçülüyor. Bölge genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.
EGE'DE AÇIK GÖKYÜZÜ
Ege Bölgesi'nde az bulutlu bir hava öngörülüyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Afyonkarahisar'da 11 derece, Denizli'de 16 derece, İzmir'de 17 derece ve Muğla'da 16 derece sıcaklık bekleniyor.
AKDENİZ'DE ILIK HAVA
Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu hava etkili olacak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ihtimali bulunuyor.
Adana'da 19 derece, Antalya'da 20 derece ile bölgenin en yüksek sıcaklığı ölçülürken, Hatay'da 16 ve Mersin'de 17 derece tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU'DA SABAH SAATLERİNE DİKKAT
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Ankara'da 12 derece, Eskişehir'de 13 derece, Konya'da 10 derece ölçülürken, Kayseri'de sıcaklık 2 dereceye kadar düşüyor.
BATI KARADENİZ'DE SAKİN HAVA
Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu'da 11 derece, Düzce'de 15 derece, Kastamonu'da 13 derece ve Zonguldak'ta 10 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ
Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Amasya'da 10, Samsun'da 11, Tokat'ta 6 derece sıcaklık beklenirken; Trabzon'da 10 derece ile aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur öngörülüyor.
DOĞU ANADOLU'DA DON VE BUZLANMA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı hava hakim. Kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Iğdır çevrelerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu kesimlerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi sürüyor.
Erzurum'da sıcaklık eksi 1 derece, Kars'ta 0 derece, Van'da 2 derece ve Malatya'da 6 derece olarak tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU'DA AÇIK HAVA HAKİM
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Diyarbakır ve Gaziantep'te 13, Siirt'te 10, Şanlıurfa'da ise 14 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi beklenirken, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.