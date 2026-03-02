Meteoroloji'den 2 Mart raporu: Sıcaklıklar 4 derece artıyor ama o illerde kar sürprizi var!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca kar erimesine bağlı riskler de söz konusu. Yetkililer, bu bölgelerde bulunacak vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istiyor.

Kritik uyarı: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

İstanbul'da puslu sabah: Megakentte sıcaklık 12 derece civarında seyrederken, sabah saatlerinde görülecek sis yer yer etkisini hissettirecek.

2 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde bahar havası etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede parçalı ve az bulutlu gökyüzü hakim olurken, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda ise yağış ve çığ riski öne çıkıyor.

MARMARA'DA SİS UYARISI

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Edirne'de sıcaklık 14 derece, İstanbul'da 12 derece, Kırklareli'nde 13 derece ve Kocaeli'nde 15 derece olarak ölçülüyor. Bölge genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.