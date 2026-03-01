Kısmi emeklilik rehberi: Kim kaç günle emekli olabilir?
Fazla çalışma imkanı olmayanların yardımına kısmi emeklilik yetişiyor. Sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre 3600, 4500 ya da 5400 gün prim yetebiliyor. Ancak burada yaşa da dikkat etmek gerekiyor. İşte az primle emekli olmanın formülleri...
Herkesin hayali emekli olmak. Bunun için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Burada fazla çalışma imkanı olmayanlara da bir fırsat bulunuyor. Burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor.
Bu yol ile bazı sigortalılara 3600, bazılarına 4500, bazılarına da 5400 gün prim yetiyor. Ancak yaşa da dikkat etmek gerekiyor.
İşte az primle emekli olma yolları...
TARİHE GÖRE FARKLI
SSK'lılardan ilk kez 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arası prim gününü tamamladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli oluyor. Ancak bu süreyi tamamlayamayanlar için 3600 günle emeklilik imkanı da var.
3600 gün yani 10 yıllık primle emeklilik için öncelikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak gerekiyor. Ayrıca 15 yıl şartı var ancak bu süre herkes için doldu. Bir de yaş şartı bulunuyor. Şimdi 3600 günü tamamlayan kadınlarda kısmi emeklilik için 58 ve erkeklerde 60 yaş gerekiyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar da 7000 prim gün ile kadınsa 58, erkekse 60 yaşında tam emekliliğe hak kazanıyor. Kısmi emeklilik için de prim gün şartı 4500 oluyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.
YAŞ ŞARTI VAR
İlk sigortalı oldukları tarih 30 Nisan 2008 tarihinden sonra olan SSK'lılar, 7200 prim gününü tamamladıkları tarihte geçerli yaşta tam emekli oluyor. 7200 prim gününü 1 Ocak 2036 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emeklilik hakkı elde ediyor. Emeklilik yaşı, prim gününü tamamlama tarihine bağlı olarak her 2 yılda 1 yaş uzuyor. Bu sigortalılar için de kısmi emeklilik imkanı bulunuyor. Başlangıç tarihine göre 4600 ile 5400 arası prim gününü doldurmaları gerekiyor.
En düşük prim şartı 4600 günden başlayarak her yıl için 100 gün artarak 5400 güne kadar çıkıyor. İşe giriş tarihi 1 Mayıs- 31 Aralık 2008 arası olanların en az 4600, 2009 olanların 4700, 2016 ve sonrası olanların 5400 günü tamamlaması gerekiyor. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Ancak yaş şartı daha da artıyor. Prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında kısmi emekli aylığı bağlatabilecek. 5400 prim gününü daha sonra tamamlayanların ise yaş şartı tamamlama tarihine göre artacak. Ancak, emeklilik yaşı 65'i aşamayacak.
BAĞ-KUR'LUYA 5400 GÜN GEREKİYOR
Bağ-kur'lularda kısmi emeklilik için işe giriş tarihi ne olursa olsun 5400 gün gerekiyor. Fakat yaş şartı değişiyor. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar çıkıyor.
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlarda ise 5400 günle emeklilik için yaş şartı kadınlarda 60, erkeklerde 62 oluyor. 30 Nisan 2008'den sonra başlayanlar ise 5400 prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar doldurdukları takdirde kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli ediliyor. Tamamlama tarihine göre yaş şartı 65'e kadar çıkıyor.
KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI
8 EYLÜL 1999 VE ÖNCESİ
SSK: 3600 prim gün/kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş
BAĞ-KUR: 5400 gün/kadınlarda 56, erkeklerde 58 yaş
EMEKLI SANDIĞI: 3600 gün/ kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş 9 EYLÜL 1999-30 NISAN 2008 ARASI
SSK: 4500 gün/25 yıl sigortalılık süresi/ kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş
BAĞ-KUR: 5400 gün/kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaş
EMEKLI SANDIĞI: 5400 gün/61 yaş
30 NİSAN 2008 SONRASI
SSK: 4600-5400 gün/kadınlarda 61-65, erkeklerde 63-65 yaş
BAĞ-KUR: 5400 gün/kadınlarda 61-65, erkeklerde 63-65 yaş
EMEKLİ SANDIĞI: 5400 gün/ kadınlarda 61-65, erkeklerde 63-65 yaş
MEMURLARDADURUM NASIL?
İlk kez 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan Emekli Sandığı iştirakçileri, 3600 prim günüyle 60 yaşında kısmi emekli aylığı bağlatabiliyor.
9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlayanlar ise 5400 prim günüyle 61 yaşında kısmi emekli aylığı bağlatabiliyor. Ancak 8 Eylül 1999'da 50 ve üzeri yaşta olanlar 3600 prim günüyle 61 yaşında kısmi emeklilik hakkından yararlanıyor. 30 Nisan 2008 sonrası ilk defa sigortalı olanlar ise 5400 prim günüyle en erken kadınlarda 61, erkeklerde 63 yaşında kısmi emekli alabilecek. Yaş şartı, tamamlama tarihine göre en çok 65 olacak.