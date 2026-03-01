Kısmi emeklilik rehberi: Kim kaç günle emekli olabilir?

Herkesin hayali emekli olmak. Bunun için sigorta giriş tarihine göre belirlenmiş şartları tamamlamak gerekiyor. Burada fazla çalışma imkanı olmayanlara da bir fırsat bulunuyor. Burada kısmi emeklilik formülü devreye giriyor.

Bu yol ile bazı sigortalılara 3600, bazılarına 4500, bazılarına da 5400 gün prim yetiyor. Ancak yaşa da dikkat etmek gerekiyor.

İşte az primle emekli olma yolları...

TARİHE GÖRE FARKLI

SSK'lılardan ilk kez 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arası prim gününü tamamladıklarında yaşa bakılmaksızın emekli oluyor. Ancak bu süreyi tamamlayamayanlar için 3600 günle emeklilik imkanı da var.

3600 gün yani 10 yıllık primle emeklilik için öncelikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak gerekiyor. Ayrıca 15 yıl şartı var ancak bu süre herkes için doldu. Bir de yaş şartı bulunuyor. Şimdi 3600 günü tamamlayan kadınlarda kısmi emeklilik için 58 ve erkeklerde 60 yaş gerekiyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar da 7000 prim gün ile kadınsa 58, erkekse 60 yaşında tam emekliliğe hak kazanıyor. Kısmi emeklilik için de prim gün şartı 4500 oluyor. Yani 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Tabii bununla da bitmiyor. 25 yıldan beri sigortalı bulunmak, kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.