Kira vergisi ödeyecek ev sahipleri için yol haritası TAKVİM'de: Beyanname nasıl doldurulacak?

HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelerinin 5 yıl süresince saklanması gerekiyor.

GERÇEK GİDERİ SEÇENLER HANGİ GİDERLERİ İNDİREBİLİYOR?

Ev sahibi tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

İdare giderleri,

Sigorta giderleri,

Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizleri,

Evi satın alma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alım bedelinin yüzde 5'i (2021den önce alınan konutlar için geçerli değil),

Vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

Isı yalıtımı, enerji tasarrufu sağlamaya dönük harcamalar (2025 takvim yılı için 9 bin 900 lirayı aşıyorsa),

Onarım, bakım ve idame giderleri,

Mülk sahibi evini kiraya verip başka yerde kirada oturuyorsa, oturulan evin kira gideri.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜLEBİLECEK Mİ?

Ev için banka kredisi ödeniyorsa borçların faizi gayri safi hasılattan indirilebiliyordu. 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2025 yılı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren kanunla, mesken kira gelirlerinin vergilemesinde faiz giderlerinin indirimine son verildi. İndirim olanağı iş yerleri ile sınırlı olarak devam ediyor.

TÜM SİGORTA PRİMLE DÜŞÜLÜR MÜ? BES DE KAPSAMDA MI?

Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü dikkate alınıyor. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ödenen katkı paylarının indirim konusu yapılması mümkün değil.