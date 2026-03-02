Müge Anlı'da 22 yıldır görmedikleri annelerine seslendiler: “Gel artık kavuşalım”

Anne Ayşe Mert'in 14 yaşında hamile kaldığı, yaşanan olaylar sonrası çocukların babası Ramazan Çoban'ı şikayet ettiği ve babanın hapse girdiği öğrenildi. Nilsu, annesine sitem ederek, "Kızın büyüdü anne, 17 yaşında ve seni görmek istiyor. Niye gittin anne?" sözleriyle çağrıda bulundu.

"BEN ONU ABLA DEĞİL ANNE OLARAK GÖRDÜM"

Ayşe Mert'in iki çocuğunun daha olduğunu öğrendiklerini belirten kardeşler, yaşadıkları zorlukları da anlattı. Nilsu,"Ben hiçbir zaman çocuk olmadım. Hep dimdik durmak zorunda kaldım" dedi.

Aziz ise ablası için,"Ben onu abla değil anne olarak gördüm" ifadelerini kullandı.