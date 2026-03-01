Bakan Şimşek’ten piyasalara güven mesajı: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye olası etkilerinin yakından takip edildiğini belirterek Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temelleri sayesinde küresel şoklara karşı dirençli olduğunu vurguladı. Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların atılacağını ifade ederken vatandaşlara spekülatif haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve söz konusu gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası etkilerinin tüm yönleriyle değerlendirildiğini bildirdi.
Şimşek, Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu belirterek, küresel ve bölgesel şoklara karşı dayanıklılığını geçen yıl hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında ortaya koyduğunu ifade etti.
Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayan Şimşek, vatandaşlara spekülatif haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.
DMM'DEN MANİPÜLASYON AÇIKLAMASI
Bazı sosyal medya hesaplarında, "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar" dolaşıma sokulmaktadır. Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir. Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.