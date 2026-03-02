Bakan Uraloğlu açıkladı: Uçuş iptalleri 4 ülkede 3 Mart 5 ülkede 6 Mart'a kadar uzatıldı

Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman'a seferler bugün icra edilebilecek.

Tahran'da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile temsilcileri Tahran Büyükelçiliği'nin tahliye planı çerçevesinde Türkiye'ye ulaştırıldı.

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda THY'ye ait bir uçak ve Pegasus'a ait bir uçak bekliyor.

THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye'nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM'larının devam ettiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını aktaran Uraloğlu, bugün itibarıyla Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye'nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM'ları devam ediyor. Umman, Suudi Arabistan'ın bir bölümü ve Lübnan'da ise sivil uçuşlar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'a 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar sonrasında bölgedeki hava sahalarına ve Türk taşıyıcılarına ilişkin son durumu değerlendirdi. Süreci anlık olarak takip ettiklerini belirten Uraloğlu, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

TAHRAN'DA İKİ UÇAK BEKLİYOR



Türk taşıyıcılarının mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklediğini ve bu süreçten etkilenen tek THY uçağının bu olduğunu söyledi.

Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, AJet'in İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen herhangi bir uçağının bulunmadığını belirtti.

Uraloğlu, ayrıca Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı uçağın Irak'ta bulunduğunu ifade etti.